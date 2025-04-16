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  4. Динамо может лишиться капитана? Суркис определился с будущим звезды киевлян
Украина. Премьер лига
16 апреля 2025, 07:18 |
1584
0

Динамо может лишиться капитана? Суркис определился с будущим звезды киевлян

Виталий Буяльский близок к продлению контракта с «Динамо»

16 апреля 2025, 07:18 |
1584
0
Динамо может лишиться капитана? Суркис определился с будущим звезды киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталием Буяльским

Руководство киевского «Динамо» планирует продлить контракт с Виталием Буяльским, который является капитаном «бело-синих». Об этом сказал Игорь Бурбас.

По информации источника, Игорь Суркис ведет переговоры с представителями украинского полузащитника по переподписанию контракта. Ожидается, что Буяльский продлит соглашение на два года – до лета 2027 года.

В этом сезоне 32-летний игрок провел 31 матч, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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