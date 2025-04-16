Динамо может лишиться капитана? Суркис определился с будущим звезды киевлян

Руководство киевского «Динамо» планирует продлить контракт с Виталием Буяльским, который является капитаном «бело-синих». Об этом сказал Игорь Бурбас.

По информации источника, Игорь Суркис ведет переговоры с представителями украинского полузащитника по переподписанию контракта. Ожидается, что Буяльский продлит соглашение на два года – до лета 2027 года.

В этом сезоне 32-летний игрок провел 31 матч, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

В нынешнем сезоне «Динамо» возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 60 турнирных баллов после 24 сыгранных матчей.