Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры
Ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко хочет продлить контракт с «бело-синими». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, переговоры между руководителем «Динамо» и представителями 35-летнего вингера уже стартовали. Игорь Суркис планирует предложить Андрею Ярмоленко контракт еще на один год – до лета 2026 года.
Действующий контракт Андрея Ярмоленко с «Динамо» подходит к концу летом 2025 года. В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бруну Лаже настроен бороться за чемпионство до последнего тура
Донецкий клуб может возглавить Арда Туран
Ну і Андрій Миколайович точно демонструє більше бажання грати ніж ціла когорта київських молодих "звьозд"
Это ярмоленко с сукисом разговаривает или представители ярмоленко начали переговоры?