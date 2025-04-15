Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом

Ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко хочет продлить контракт с «бело-синими». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переговоры между руководителем «Динамо» и представителями 35-летнего вингера уже стартовали. Игорь Суркис планирует предложить Андрею Ярмоленко контракт еще на один год – до лета 2026 года.

Действующий контракт Андрея Ярмоленко с «Динамо» подходит к концу летом 2025 года. В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких