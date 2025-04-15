Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Украина. Премьер лига
15 апреля 2025, 09:34 | Обновлено 15 апреля 2025, 09:43
2689
7

Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом

Андрей, вроде бы, пока не думает о завершении карьеры

15 апреля 2025, 09:34 | Обновлено 15 апреля 2025, 09:43
2689
7
Ярмоленко определился с будущим в Динамо. Уже говорит с Суркисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко хочет продлить контракт с «бело-синими». Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, переговоры между руководителем «Динамо» и представителями 35-летнего вингера уже стартовали. Игорь Суркис планирует предложить Андрею Ярмоленко контракт еще на один год – до лета 2026 года.

Действующий контракт Андрея Ярмоленко с «Динамо» подходит к концу летом 2025 года. В текущем сезоне Ярмоленко отличился 5-ю голами. В прошлом чемпионате УПЛ у форварда было 8 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко остается 12 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

По теме:
Андрей АНИЩЕНКО: «Голов могло быть гораздо больше»
ГАГАРИН перед матчем с Динамо в УПЛ: «Это не люди – это звери»
В десятке – три представителя Динамо. Рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Игорь Бурбас Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта Динамо Киев Игорь Суркис
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наставник Бенфики прокомментировал матч, в котором Трубин пропустил дважды
Футбол | 15 апреля 2025, 10:52 0
Наставник Бенфики прокомментировал матч, в котором Трубин пропустил дважды
Наставник Бенфики прокомментировал матч, в котором Трубин пропустил дважды

Бруну Лаже настроен бороться за чемпионство до последнего тура

Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Футбол | 14 апреля 2025, 19:57 8
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича

Донецкий клуб может возглавить Арда Туран

Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Футбол | 14.04.2025, 12:18
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Футбол | 15.04.2025, 07:47
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Бокс | 15.04.2025, 08:26
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
було б непогано якби продовжили контракт. На свій вік то він ще хвилин 30 може видати потужної гри. 
Ну і Андрій Миколайович точно демонструє більше бажання грати ніж ціла когорта київських молодих "звьозд"
Ответить
+2
olex.mykhailov
На відміну від Тунця, я буду радий, якщо Ярмола поб"є цей рекорд 
Ответить
+1
Перець
Це наш український Роналдо ,вперед за новими рекордами
Ответить
+1
inoj
З яких пір Ярмоленко став форвардом?
Ответить
+1
Gargantua81
Это зря. Сейчас взять чемпионство и завершить на мажорной ноте было бы красиво.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Хотелось бы уточнить заголовок.
Это ярмоленко с сукисом разговаривает или представители ярмоленко начали переговоры?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
13.04.2025, 08:31 3
Футбол
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
«Конченые мрази». Звезда сборной Украины – об ударе россии по центру Сум
13.04.2025, 14:40 8
Война
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
ФЬЮРИ: «Я закончу его карьеру»
14.04.2025, 09:16 5
Бокс
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
ВИДЕО. Как Зубков за 21 минуту оформил дубль в матче чемпионата Турции
13.04.2025, 19:33 8
Футбол
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
Илия ТОПУРИЯ – о войне в Украине: «Даже если Зеленский берет деньги...»
13.04.2025, 08:51 8
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 2
Футбол
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
Культовый клуб нацелился на Довбика. Известна сумма трансфера
14.04.2025, 20:14 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем