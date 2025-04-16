Перед матчем ЛЧ между Астон Виллой и ПСЖ ошибочно включили гимн ЛЕ
Несмотря на поражение, ПСЖ прошел в полуфинал Лиги чемпионов
Вечером 15 апреля курьез произошел перед ответным поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
Перед игрой в Бирмингеме организаторы ошибочно включили гимн Лиги Европы.
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Астон Вилла в Бирмингеме дала бой французскому ПСЖ и c камбеком выиграла матч (3:2). Однако хозяевам поля этого не хватило после гостевой неудачи (1:3).
ПСЖ, несмотря на поражение, вышел в полуфинал и находится в ожидании следующего соперника (Арсенал или Реал).
Перед матчем ЛЧ между Астон Виллой и ПСЖ ошибочно включили гимн ЛЕ
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