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Лига чемпионов
16 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 06:25
83
1

Перед матчем ЛЧ между Астон Виллой и ПСЖ ошибочно включили гимн ЛЕ

Несмотря на поражение, ПСЖ прошел в полуфинал Лиги чемпионов

16 апреля 2025, 05:50 | Обновлено 16 апреля 2025, 06:25
83
1
Перед матчем ЛЧ между Астон Виллой и ПСЖ ошибочно включили гимн ЛЕ
Twitter

Вечером 15 апреля курьез произошел перед ответным поединке 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

Перед игрой в Бирмингеме организаторы ошибочно включили гимн Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Астон Вилла в Бирмингеме дала бой французскому ПСЖ и c камбеком выиграла матч (3:2). Однако хозяевам поля этого не хватило после гостевой неудачи (1:3).

ПСЖ, несмотря на поражение, вышел в полуфинал и находится в ожидании следующего соперника (Арсенал или Реал).

Перед матчем ЛЧ между Астон Виллой и ПСЖ ошибочно включили гимн ЛЕ

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Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов Астон Вилла - ПСЖ видео курьезы музыка Лига Европы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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