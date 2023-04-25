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  4. Райан ГРАВЕНБЕРХ: «Моя роль в Баварии не соответствует ожиданиям»
Германия
25 апреля 2023, 23:39 |
242
0

Райан ГРАВЕНБЕРХ: «Моя роль в Баварии не соответствует ожиданиям»

Хавбек «Баварии» – о своем будущем

25 апреля 2023, 23:39 |
242
0
Райан ГРАВЕНБЕРХ: «Моя роль в Баварии не соответствует ожиданиям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гравенберх

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что недоволен количеством игровой практики в Мюнхене:

«Тренироваться и играть на самом высоком уровне в течение года – это поучительно, но это должно измениться в следующем сезоне – я действительно хочу снова играть неделю за неделей. Я еще не говорил с руководством клуба. Но понятно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям».

Интерес к Гравенберху проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль».

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Источник Фабрицио Романо
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