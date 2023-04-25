Райан ГРАВЕНБЕРХ: «Моя роль в Баварии не соответствует ожиданиям»

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх заявил, что недоволен количеством игровой практики в Мюнхене:

«Тренироваться и играть на самом высоком уровне в течение года – это поучительно, но это должно измениться в следующем сезоне – я действительно хочу снова играть неделю за неделей. Я еще не говорил с руководством клуба. Но понятно, что эта роль не соответствует моим ожиданиям».

Интерес к Гравенберху проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль».