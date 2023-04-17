Англия17 апреля 2023, 16:37 |
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Ливерпуль поборется с Арсеналом за хавбека Баварии
На Райана Гравенберха претендуют два клуба АПЛ
17 апреля 2023, 16:37 |
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«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее «Ливерпуль» отказался от идеи подписания Джуда Беллингема, и теперь ищет альтернативные варианты усиления полузащиты. Кроме «Красных», Гравенберхом интересуется «Арсенал».
«Бавария» не хочет продавать Гравенберха, однако сам 20-летний хавбек сборной Нидерландов недоволен количеством игровой практики, которую он получает в Мюнхене.
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