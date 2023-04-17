Ливерпуль поборется с Арсеналом за хавбека Баварии

«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее «Ливерпуль» отказался от идеи подписания Джуда Беллингема, и теперь ищет альтернативные варианты усиления полузащиты. Кроме «Красных», Гравенберхом интересуется «Арсенал».

«Бавария» не хочет продавать Гравенберха, однако сам 20-летний хавбек сборной Нидерландов недоволен количеством игровой практики, которую он получает в Мюнхене.