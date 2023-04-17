Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль поборется с Арсеналом за хавбека Баварии
Англия
17 апреля 2023, 16:37 |
383
0

Ливерпуль поборется с Арсеналом за хавбека Баварии

На Райана Гравенберха претендуют два клуба АПЛ

17 апреля 2023, 16:37 |
383
0
Ливерпуль поборется с Арсеналом за хавбека Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» заинтересовался полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее «Ливерпуль» отказался от идеи подписания Джуда Беллингема, и теперь ищет альтернативные варианты усиления полузащиты. Кроме «Красных», Гравенберхом интересуется «Арсенал».

«Бавария» не хочет продавать Гравенберха, однако сам 20-летний хавбек сборной Нидерландов недоволен количеством игровой практики, которую он получает в Мюнхене.

По теме:
Вест Хэм продал защитника Бешикташу
Бавария хочет избавиться от Мане
Барселона полностью согласовала контракт с защитником Атлетика
Ливерпуль Бавария Райан Гравенберх трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
Футбол | 17 апреля 2023, 10:52 5
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины
В возрасте 50 лет умер бывший футболист Динамо и сборной Украины

Павел Шкапенко отыграл за киевское «Динамо» шесть сезонов в 90-е

Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Футбол | 16 апреля 2023, 17:56 49
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ
Арсенал без Зинченко драматично потерял очки в матче АПЛ

Снова 2:2 для команды Микеля Артеты

Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Футбол | 17.04.2023, 15:54
Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Названы дата и место проведения спарринга между сборными Германии и Украины
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Футбол | 17.04.2023, 06:26
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Баварские МАНЕвры. Почему мюнхенцы должны попрощаться с Садио Мане
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Футбол | 17.04.2023, 14:57
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Цена вопроса – 50 млн евро. Ювентусу интересен экс-фулбек Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
Лучший ассист в сезоне. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Брайтоном
16.04.2023, 04:31 2
Футбол
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
ФОТО. Костюк объявила о помолвке со своим парнем
15.04.2023, 17:56 9
Теннис
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
Новый рекорд гения. Ронни О'Салливан одолел китайца на старте ЧМ по снукеру
16.04.2023, 08:55 1
Снукер
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
ВИДЕО. Мудрик сделал ассист в матче с Брайтоном
15.04.2023, 18:30 30
Футбол
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
Джо Джойс рассказал, будет ли требовать реванш у Чжана Чжилея
16.04.2023, 10:24 2
Бокс
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
Разминка перед ЧМ. Сборная Украины забросила 10 шайб
15.04.2023, 19:15
Хоккей
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
Стала известна оценка Миколенко за матч АПЛ против Фулхэма
15.04.2023, 22:21 8
Футбол
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
Никакой сенсации. Почему Денис Бойко покидает Динамо
16.04.2023, 06:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности