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  4. Арсенал нацелился на хавбека Баварии
Англия
11 апреля 2023, 16:34 |
639
0

Арсенал нацелился на хавбека Баварии

Райан Гравенберх может продолжить карьеру в АПЛ

11 апреля 2023, 16:34 |
639
0
Арсенал нацелился на хавбека Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Райану Граверберху. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, до официального предложения от «Канониров» дело пока что не дошло. Гравенберх перешел в «Баварию» летом прошлого года, однако не сумел завоевать места в основе. Будущее 20-летнего хавбека сборной Ниберландов будет зависеть от нового тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне на счету Гравенберха 1 гол и 1 ассист в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Райан Гравенберх Бавария Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Twitter
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