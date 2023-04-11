Арсенал нацелился на хавбека Баварии

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Райану Граверберху. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По его информации, до официального предложения от «Канониров» дело пока что не дошло. Гравенберх перешел в «Баварию» летом прошлого года, однако не сумел завоевать места в основе. Будущее 20-летнего хавбека сборной Ниберландов будет зависеть от нового тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне на счету Гравенберха 1 гол и 1 ассист в 26 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 30 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.