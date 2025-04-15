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Испания
15 апреля 2025, 08:09 |
2909
2

Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский клуб нацелился на трансфер Хоана Гарсии

15 апреля 2025, 08:09 |
2909
2
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Getty Images/Global Images Ukraine. Хоан Гарсия

Мадридский «Реал» определился с голкипером, который в долгосрочной перспективе заменит нынешнего первого номера Тибо Куртуа.

Испанская пресса сообщает, что «сливочные» работают над трансфером 23-летнего Хоана Гарсии, который выступает за «Эспаньол».

Руководство мадридского клуба на данный момент полностью довольное работой бельгийского вратаря, но было принято решение найти перспективного игрока, который в дальнейшем будет первым номером в «Реале».

Бывший спортивный директор «Эспаньола» Роберто Эрнандо подтвердил переговоры между клубами. «Реал» оформит трансфер Гарсии во время ближайшего трансферного окна, однако оставит его в нынешнем клубе в аренде на один год, чтобы Хоан продолжал получать постоянную игровую практику.

В текущем сезоне 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, где пропустил 40 голов. В шести поединках Гарсия оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 20 млн евро.

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Реал Мадрид Эспаньол Тибо Куртуа Хоан Гарсия трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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ALM
А як же Лунтік? Невже на нього не розраховують?
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