Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе

Мадридский «Реал» определился с голкипером, который в долгосрочной перспективе заменит нынешнего первого номера Тибо Куртуа.

Испанская пресса сообщает, что «сливочные» работают над трансфером 23-летнего Хоана Гарсии, который выступает за «Эспаньол».

Руководство мадридского клуба на данный момент полностью довольное работой бельгийского вратаря, но было принято решение найти перспективного игрока, который в дальнейшем будет первым номером в «Реале».

Бывший спортивный директор «Эспаньола» Роберто Эрнандо подтвердил переговоры между клубами. «Реал» оформит трансфер Гарсии во время ближайшего трансферного окна, однако оставит его в нынешнем клубе в аренде на один год, чтобы Хоан продолжал получать постоянную игровую практику.

В текущем сезоне 23-летний испанец провел 30 матчей во всех турнирах, где пропустил 40 голов. В шести поединках Гарсия оставил свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 20 млн евро.