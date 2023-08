Сразу после Суперкубка в Аравию: Яссин Буну переходит в Аль-Хиляль

32-летний вратарь «Севильи» Яссин Буну совсем скоро перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Общая сумма трансфера с учетом всех возможных бонусов составит 21 миллион евро. Контракт будет рассчитан на 3 года.

Журналист добавляет, что следующим игроком, которого подпишет «Аль-Хиляль», станет сербский нападающий «Фулгема» Александр Митрович.

В прошлом сезоне марокканский голкипер Яссин Буну провел 36 матчей за «Севилью», в которых пропустил 60 голов. Также со своей сборной он вышел в полуфинал Чемпионата мира в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.

Yassine Bono to Al Hilal, here we go! Documents to be checked today for Moroccan GK who’s joining Saudi league on three year deal 🔵🇸🇦



Sevilla agreed €21m package deal with Al Hilal on Tuesday. Medical booked.



Next one to close after Neymar and Bono: Aleksandar Mitrović. pic.twitter.com/k6lFamC0Ma