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  4. Сразу после Суперкубка в Аравию: Яссин Буну переходит в Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
17 августа 2023, 12:17 |
829
0

Сразу после Суперкубка в Аравию: Яссин Буну переходит в Аль-Хиляль

Марокканец сегодня подпишет контракт

17 августа 2023, 12:17 |
829
0
Сразу после Суперкубка в Аравию: Яссин Буну переходит в Аль-Хиляль
ФК Севилья. Яссин Буну

32-летний вратарь «Севильи» Яссин Буну совсем скоро перейдет в «Аль-Хиляль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Общая сумма трансфера с учетом всех возможных бонусов составит 21 миллион евро. Контракт будет рассчитан на 3 года.

Журналист добавляет, что следующим игроком, которого подпишет «Аль-Хиляль», станет сербский нападающий «Фулгема» Александр Митрович.

В прошлом сезоне марокканский голкипер Яссин Буну провел 36 матчей за «Севилью», в которых пропустил 60 голов. Также со своей сборной он вышел в полуфинал Чемпионата мира в Катаре, пропустив 5 голов в 6 матчах.

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Яссин Буну Аль-Хиляль Севилья трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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