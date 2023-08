Байер, АЗ и другие. Клубы, за чьей тактикой стоит наблюдать в новом сезоне

Борьба за титулы в топ-лигах Европы вымирает.

В прошлом сезоне «Арсенал» потеснил «Манчестер Сити», но теперь клуб Пепа Гвардиолы выиграл пять из шести последних чемпионатов АПЛ. Дортмундская «Боруссия» каким-то образом не смогла выиграть Бундеслигу 2022/2023 в заключительный день, подарив мюнхенской «Баварии» 11-е чемпионство подряд. А «ПСЖ» 9 раз за 11 лет становился чемпионом Лиги 1.

Но если вы беспокоитесь, что все это становится немного повторяющимся, не волнуйтесь, ведь есть множество других областей, где все постоянно меняется, например, тактические подходы, которые мы сейчас рассмотрим.

Среди них – острый футбол Хаби Алонсо в леверкузенском «Байере», «антипозиционный» подход в Бразилии, роль защитника Софьяна Амрабата и... «Мидлсбро».

Поехали.

Хаби Алонсо вступает в свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера леверкузенского «Байера». «Я просто знал, что он способен улучшить команду», – сказал спортивный директор немецкого клуба Симон Рольфес, когда Алонсо был назначен на должность в октябре прошлого года.

С первой же игры, выигранной у «Шальке» со счетом 4:0, Алонсо предпочитает схему 3-4-3 с латералями. Центральные полузащитники, левый и правый центральные защитники, латерали и 10-е номера образовывали широкие ромбы, которые позволяли проникать в оборону с помощью резких передач.

Здесь правый центральный защитник Одилон Коссуну играет стенку с фланговым защитником Жереми Фримпонгом, выманивая соперника в прессинг и подключая 10-го номера Муссу Диаби.

Диаби забегает за центральную линию и делает передачу на ход Фримпонгу, который оббегает его и забивает.

Леверкузенцы всегда насыщают штрафную, в данном примере их было пятеро, включая обоих фланговых защитников (в данном матче центральный защитник Пьеро Инкапье играл на левом фланге).

В 26 матчах Бундеслиги прошлого сезона под руководством Алонсо леверкузенцы заняли четвертое место по количеству очков (45), и испанец стал первым за последние 20 лет тренером клуба, который выиграл 7 матчей подряд, что помогло им выйти в полуфинал Лиги Европы.

«Байер» завершил сезон на шестом месте и обыграл дома трех из четырех лидеров: «Баварию» (2:1), «РБ Лейпциг» (2:0), «Унион Берлин» (5:0).

Первый гол в ворота «Лейпцига» является совершенством схемы Алонсо 3-4-3: центральный защитник – центральный полузащитник, проникающий пас на 10-го номера, пас назад 9-му номеру, который в одно касание завершает атаку.

«Байер» был вариативен как в плане авторов голов – 11 игроков забили 4 и более мячей во всех турнирах – и в типах голов. «У нас быстрые игроки, поэтому если мы будем действовать компактно и упорно, то сможем обыгрывать команды в контратаках», – сказал Рольфес.

В прошлом сезоне только «Карабах» (50) провел больше вертикальных атак, чем «Байер» (49) в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне команда Франка Эза была большим разрушителем в Лиге 1. «Мы не такие, как «ПСЖ». У нас нет команды звезд. У нас командная работа», – говорит президент «Ланса» Жозеф Угурлян.

А вот по количеству очков они были похожи на «ПСЖ», отстав от чемпионов всего на один балл – 85 против 84. Суперсилой «Ланса» была его оборона, лучшая в чемпионате Франции по количеству пропущенных мячей (29), наибольшему количеству сухих матчей (15) и наименьшему количеству поражений (4).

Тактика: 3-4-3, при защите – 5-4-1. «Ланс» атаковал экспансивно (владение мячом составляло в среднем 55,6%), высоко прессинговал и контратаковал в равной степени.

Вот схема 3-4-3 в матче с «ПСЖ». Фланговые защитники выдвигаются вперед, а два десятых номера продвигают мяч через широкие треугольники/ромбы.

А вот средний блок 5-4-1.

В прошлом сезоне они проиграли дома всего один раз (0:1 «Ницце»), выиграв 17 из 19 матчей на «Стад Боллар-Делели»: 41 забитый мяч, всего 13 пропущенных при восьми сухих матчах, что позволяет считать это стадион крепостью.

Победа над «ПСЖ» со счетом 3:1 на новый год стала кульминацией сезона. Эта победа стала 100-й для Эза и положила конец 23-матчевой беспроигрышной серии гостей.

В прошлом сезоне у «Ланса» было больше всего точных навесов в штрафную из игры (105) в Лиге 1, а первый гол в тот день был забит именно с навеса. Они вскрывают полузащиту «ПСЖ», когда центральный полузащитник Секо Фофана делает передачу парашютом на Флориана Сотоку, одного из 10-х номеров команды.

«Ланс» умеет терпеливо выстраивать игру, но как только они прорывают полузащиту соперника, то сразу идут на ворота. Подача Сотоки оказывается слишком сильной, но левый защитник Массадио Айдара, один из шести игроков впереди в этой атаке, настигает мяч у дальней штанги.

Он переправляет мяч в центр, и Пшемыслав Франковски открывает счет.

Второй гол – молниеносная контратака. Центральный защитник Кевин Дансо блокирует пас Килиана Мбаппе на краю штрафной площади «Ланса», и мяч рикошетом попадает к Фофана. Тот выходит из-под прессинга с помощью дриблинга, и начинается контратака.

У «Ланса» отлично получается снабжать мячами ранние забеги нападающих, оставляя 9-го номера Лоиса Опенду высоко во время обороны. Фофана отказывается от более простых передач обоим 10-м номерам (красные стрелки), а вместо этого разрезает центральных защитников «ПСЖ» и выпускает бельгийца на пространство.

Опенда не теряет самообладания, обыгрывает настигающего его Маркиньоса и попадает в дальний угол.

С тех пор «Ланс» потерял и Опенду (лучшего бомбардира прошлого сезона с 21 голом в чемпионате), который перешел в немецкий «РБ Лейпциг», и Фофана, который отправился в саудовский «Аль-Наср». Это не новый для них сценарий. В прошлом сезоне они заняли второе место, потеряв лучшего бомбардира команды 2021/2022 Арно Калимуэндо (который был арендован у «ПСЖ» и сейчас играет в «Ренне») и лучшего ассистента Джонатана Клаусса (продан в «Марсель»).

Третий гол «Ланса» в матче с чемпионами – гол в высоком прессинге (в прошлом сезоне у команды было девять голов после высокого отбора мяча, что является вторым показателем в Лиге 1 после 11 у «Ренна»).

Айдара и Фофана набрасываются на Фабиана Руиса, который принимает мяч спиной к воротам. Айдара отбирает его, и мяч попадает к Опенде.

Опенда отдает мяч пятой назад на Франковски, и тот бьет в нижний угол.

В этом сезоне «Ланс» впервые за 20 лет попал в Лигу чемпионов. С кем бы жребий не свел их в группе, их матчи нельзя пропустить.

«Они – команда, построенная на владении мячом, они знают, как это делать», – говорил в прошлом сезоне игрок «Вест Хэма» Микаил Антонио. Будущие победители, «Вест Хэм», выбили их в полуфинале Лиги конференций, но они доставили немало проблем многим командам, пройдя этот путь.

Их схема 4-3-3 является типично голландской: Йорди Класи в основе треугольника полузащиты, вингеры с широкими флангами и узко расположенные защитники. По словам главного тренера Паскаля Янсена, стиль АЗ – это «прессинг, доминирование, дисциплина, но с возможностью творчества».

Это видно из первого гола, забитого в апреле в домашнем матче с «Ваалвейком». Левый защитник Милош Керкез смещается в центр, и АЗ переводит мяч на край штрафной площади гостей.

Они играют справа налево, затем обратно, и в итоге правый защитник Юкинари Сугавара передает мяч из глубины поля полузащитнику Свену Мейнансу, который вбегает из глубины. Восемь ассистов Сугавары в чемпионате стали рекордными для всех игроков АЗ в прошлом сезоне, но при этом 17 игроков АЗ сделали хотя бы одну голевую передачу.

АЗ занял третье место в Эредивизие 2022/2023 по количеству серий из более чем 10 пасов (408), и второе место по количеству передач, завершившихся ударом/касанием в штрафной площади соперника (115).

Гол, забитый в феврале в ворота «Эксельсиора» (5:0), является отличным примером смен позиций и широкой игры АЗ. Правый вингер Йенс Одгор проникает внутрь, а левый защитник Керкез (который перешел в «Борнмут») перемещается в полупространство.

Почувствовав это, левый вингер Йеспер Карлссон (забивший несколько эффектных голов) опускается глубже, получает пас от левого центрального защитника Пантелиса Чацидиакоса и отдает первый пас на ход Мейнансу.

Мейнанс с помощью дриблинга проникает в штрафную площадку и бьет в нижний угол.

В АЗ существует хорошо отлаженный путь из академии в первую команду, что подтверждают не только Керкез, но и Оуэн Вейндал (сейчас в «Аяксе»), Мирон Боадю («Монако»), Тейн Копмейнерс («Аталанта»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Кэлвин Стенгс («Фейеноорд») – все они вышли из молодежного состава. В прошлом сезоне АЗ выиграл Юношескую лигу УЕФА, и в этом сезоне эти талантливые молодые игроки должны закрепиться во взрослом составе.

АЗ – клуб-продавец, от которого ждут высокого места, но не победы в чемпионате, однако он отлично выступает против других команд «большой четверки» в Нидерландах. Если объединить их, «Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ Эйндховен в мини-лигу из четырех команд за последние четыре сезона, то АЗ выиграл больше всех матчей (13 из 22) и набрал больше всех очков (41).

Некоторые из наиболее интересных тактических подходов можно найти вдали от Европы. Фернандо Диниз из «Флуминенсе» – яркое тому подтверждение. Диниз также является временным главным тренером сборной Бразилии, пока она ожидает прихода Карло Анчелотти следующим летом.

Современная европейская тактика позиционна – она связана с занятием пространства, расположением игроков/групп игроков и формой команды, в то время как во «Флуминенсе» она относительна.

По словам Диниза, стиль клуба из Рио-де-Жанейро «антипозиционный». «Игрокам разрешено перемещаться по позициям, поле остается более открытым, это более свободная игра, чем позиционная. В некоторых моментах игроки все вместе перемещаются на одни и те же участки поля, и даже в пределах этого участка поля игроки меняются позициями».

Такое одностороннее скопление игроков можно наблюдать в двух приведенных ниже скриншотах, оба раза атаки приводят к голам после остроумных передач.

Расположение игроков ближе друг к другу способствует быстрым комбинациям, создает перегрузки и, как предполагается, сбивает с толку защитников, которые не могут предугадать, как именно «Флуминенсе» будет их атаковать.

Приятная новость: сезон бразильской Серии А длится с мая по декабрь. Так что за ними можно наблюдать уже сейчас. После 17 игр «Флуминенсе» занимает четвертое место с 28 очками, всего на три отставая от занимающего второе место «Гремио».

Только «Сан-Паулу» (59,4%) в среднем владеет мячом больше, чем их команда (59,2%), а «Флуминенсе» совершает больше всего попыток дриблинга.

Некоторые из их наиболее интересных действий происходят при штрафных ударах.

Возьмем, к примеру, их последний гол в ворота «Ривер Плейта», который они забили в начале мая в Копа Либертадорес (победа 5:1). Гансо выполняет передачу вперед на Леле, который отдает пас Джону Кеннеди. Тот отдает пас на ход набегающему Джону Ариасу.

Ариас на дриблинге врывается в штрафную и бьет в нижний угол.

Аналогично, вот последний гол в выездной победе над «Америкой» в апреле в Серии А.

Гансо снова исполняет штрафной удар, а в финальной трети поля находятся только три белые футболки «Флуминенсе». В одной из них находится Леле, который прорывается в центр, получает передачу от Гансо, имитирует удар, обводит защитника...

...после чего пробивает по воротам.

«Мидлсбро" уволил Криса Уайлдера в начале октября прошлого года после всего двух побед в 11 матчах, что стало худшим началом сезона с 1986 года. Команда занимала 22-е место из 24 в Чемпионшипе. В команду пришел Майкл Каррик, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а также и.о. главного тренера, который в возрасте 41 года впервые попробовал себя в роли топ-менеджера.

В оставшихся 35 матчах «Мидлсбро» занял третье место в дивизионе по количеству очков (65), имел третий показатель владения мячом (59%) и забил больше всех голов (71). Оказаться в полуфинале плей-офф – это частичный провал, но финишировать четвертым с того места, где их оставил Уайлдер, – это невероятный переворот.

