Парни в золотом. С кем сыграют Месси и Кривцов в финале Кубка лиг 2023?

Американский футбольный клуб «Интер Майами» узнал соперника в финале Кубка лиг 2023.

В матче за трофей «цапли» встретятся с «Нэшвиллом», который в полуфинальном поединке обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:0.

Голами за «парней в золотом» отметились Сэм Сарридж и Фафа Пикалт.

Поединок между «Интером» Майами и «Нэшвиллом» состоится в 19 августа в 03:00 по Киеву на стадионе «Геодис Парк» (Нэшвилл).

В полуфинале «Интер Майми» уверенно выиграл у «Филадельфии Юнион» со счетом 4:1. Лионель Месси забил очередной мяч, а Сергей Кривцов отличился ассистом.

Por la Primera 🏆



We’re headed to Nashville this Saturday to face Nashville SC for the @leaguescup finals! Vamos 💗🖤 pic.twitter.com/2gFcWjRSCr