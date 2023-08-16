Парни в золотом. С кем сыграют Месси и Кривцов в финале Кубка лиг 2023?
«Интер» Майами встретится с «Нэшвиллом» в ночь на 20 августа
Американский футбольный клуб «Интер Майами» узнал соперника в финале Кубка лиг 2023.
В матче за трофей «цапли» встретятся с «Нэшвиллом», который в полуфинальном поединке обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:0.
Голами за «парней в золотом» отметились Сэм Сарридж и Фафа Пикалт.
Поединок между «Интером» Майами и «Нэшвиллом» состоится в 19 августа в 03:00 по Киеву на стадионе «Геодис Парк» (Нэшвилл).
В полуфинале «Интер Майми» уверенно выиграл у «Филадельфии Юнион» со счетом 4:1. Лионель Месси забил очередной мяч, а Сергей Кривцов отличился ассистом.
Por la Primera 🏆— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 16, 2023
We’re headed to Nashville this Saturday to face Nashville SC for the @leaguescup finals! Vamos 💗🖤 pic.twitter.com/2gFcWjRSCr
𝐈𝐭'𝐬 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥! @InterMiamiCF and @NashvilleSC will play the #LeaguesCup2023 final! 🏆 pic.twitter.com/Q7T4bKOBIz— Leagues Cup (@LeaguesCup) August 16, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Бразильский форвард будет выступать за «Аль-Хиляль»