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  4. Парни в золотом. С кем сыграют Месси и Кривцов в финале Кубка лиг 2023?
Major League Soccer
16 августа 2023, 07:45 |
921
0

Парни в золотом. С кем сыграют Месси и Кривцов в финале Кубка лиг 2023?

«Интер» Майами встретится с «Нэшвиллом» в ночь на 20 августа

16 августа 2023, 07:45 |
921
0
Парни в золотом. С кем сыграют Месси и Кривцов в финале Кубка лиг 2023?
Getty Images/Global Images Ukraine

Американский футбольный клуб «Интер Майами» узнал соперника в финале Кубка лиг 2023.

В матче за трофей «цапли» встретятся с «Нэшвиллом», который в полуфинальном поединке обыграл мексиканский «Монтеррей» со счетом 2:0.

Голами за «парней в золотом» отметились Сэм Сарридж и Фафа Пикалт.

Поединок между «Интером» Майами и «Нэшвиллом» состоится в 19 августа в 03:00 по Киеву на стадионе «Геодис Парк» (Нэшвилл).

В полуфинале «Интер Майми» уверенно выиграл у «Филадельфии Юнион» со счетом 4:1. Лионель Месси забил очередной мяч, а Сергей Кривцов отличился ассистом.

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Интер Майами Major League Soccer (MLS) Нэшвилл (MLS) Монтеррей Лионель Месси Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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