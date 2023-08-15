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Англия
15 августа 2023, 20:42 | Обновлено 15 августа 2023, 21:03
1006
1

Челси активировал клаусулу вингера Кристал Пэлас

Майкл Олисе обойдется в 35 миллионов фунтов стерлингов

15 августа 2023, 20:42 | Обновлено 15 августа 2023, 21:03
1006
1
Челси активировал клаусулу вингера Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Лондонский «Челси» активировал клаусулу правого вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер 21-летнего француза обойдется в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Сам игрок согласился на переход, пора согласовывать детали контракта.

В прошлом сезоне Майкл провел 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 11 ассистов. Он вошел в топ-5 лучших ассистентов Премьер-лиги 2022/23. После трансфера летом 2021 года, когда «орлы» заплатили «Редингу» 9 миллионов евро за француза, Олисе отыграл за клуб 71 матч, в которых он забил 6 голов и отдал 19 ассистов.

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Майкл Олисе Челси Кристал Пэлас трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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vh
Почетіно місяць тому казав, що у них забагато гравців, тиждень тому замало. Дурдом, а не команда.
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