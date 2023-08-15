Челси активировал клаусулу вингера Кристал Пэлас
Майкл Олисе обойдется в 35 миллионов фунтов стерлингов
Лондонский «Челси» активировал клаусулу правого вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер 21-летнего француза обойдется в 35 миллионов фунтов стерлингов.
Сам игрок согласился на переход, пора согласовывать детали контракта.
В прошлом сезоне Майкл провел 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 11 ассистов. Он вошел в топ-5 лучших ассистентов Премьер-лиги 2022/23. После трансфера летом 2021 года, когда «орлы» заплатили «Редингу» 9 миллионов евро за француза, Олисе отыграл за клуб 71 матч, в которых он забил 6 голов и отдал 19 ассистов.
Chelsea have activated £35m release clause into Michael Olise’s contract — deal advancing to final stages 🚨🔵— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023
Clause has always been there despite denials and all parties will be in touch to finalise the agreement.
Olise already said yes to Chelsea, time to fix details. pic.twitter.com/2aDFuvT2RN
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