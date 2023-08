Челси активировал клаусулу вингера Кристал Пэлас

Лондонский «Челси» активировал клаусулу правого вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер 21-летнего француза обойдется в 35 миллионов фунтов стерлингов.

Сам игрок согласился на переход, пора согласовывать детали контракта.

В прошлом сезоне Майкл провел 37 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 11 ассистов. Он вошел в топ-5 лучших ассистентов Премьер-лиги 2022/23. После трансфера летом 2021 года, когда «орлы» заплатили «Редингу» 9 миллионов евро за француза, Олисе отыграл за клуб 71 матч, в которых он забил 6 голов и отдал 19 ассистов.

Chelsea have activated £35m release clause into Michael Olise’s contract — deal advancing to final stages 🚨🔵



Clause has always been there despite denials and all parties will be in touch to finalise the agreement.



Olise already said yes to Chelsea, time to fix details. pic.twitter.com/2aDFuvT2RN