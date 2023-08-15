Англия15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 20:39
1389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси пристроил молодого таланта
«Пенсионеры» отправили в «Лестер» Чезаре Казадеи
15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 20:39
1389
0
Клуб «Лестер» арендовал полузащитника «Челси» и сборной Италии U-20 Чезаре Казадеи.
Сообщается, что лучший бомбардир и лучший игрок молодежного ЧМ-2023 проведет в Чемпионшипе в составе «лис» весь предстоящий сезон.
Напомним, во второй части предыдущего сезона Казадеи также играл в Чемпионшипе, будучи в аренде в «Рединге».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 августа 2023, 16:22 0
Голкипер «Днепра-1» восстанавливается после сотрясения мозга
Футбол | 15 августа 2023, 13:06 1
Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции
Футбол | 15.08.2023, 16:34
Футбол | 15.08.2023, 15:44
Футбол | 14.08.2023, 20:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2023, 22:46 5
13.08.2023, 23:05
15.08.2023, 02:55 3
13.08.2023, 20:34 50
14.08.2023, 07:00
13.08.2023, 23:59 5
15.08.2023, 08:51 67
15.08.2023, 05:42 1