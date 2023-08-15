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Англия
15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 20:39
1389
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси пристроил молодого таланта

«Пенсионеры» отправили в «Лестер» Чезаре Казадеи

15 августа 2023, 18:20 | Обновлено 15 августа 2023, 20:39
1389
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси пристроил молодого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи

Клуб «Лестер» арендовал полузащитника «Челси» и сборной Италии U-20 Чезаре Казадеи.

Сообщается, что лучший бомбардир и лучший игрок молодежного ЧМ-2023 проведет в Чемпионшипе в составе «лис» весь предстоящий сезон.

Напомним, во второй части предыдущего сезона Казадеи также играл в Чемпионшипе, будучи в аренде в «Рединге».

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Источник ФК Лестер
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