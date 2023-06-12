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Молодежные турниры
12 июня 2023, 03:00 |
124
0

Итальянец из Челси. Определен лучший игрок и голеадор ЧМ среди молодежи

Признания удостоен Чезаре Казадеи

12 июня 2023, 03:00 |
124
0
Итальянец из Челси. Определен лучший игрок и голеадор ЧМ среди молодежи
Getty Images/Global Images Ukraine.Чезаре Казадеи

Полузащитник сборной Италии Чезаре Казадеи признан лучшим игроком молодежного чемпионата мира-2023, который завершился в Аргентине.

20-летний итальянец забил 7 голов и сделал 2 ассиста, проведя в турнире 8 матчей. Также Казадеи удостоен приза лучшему бомбардиру мундиаля.

Казадеи имеет контракт с лондонским «Челси». В сезоне-2022/2023 Чезаре на правах аренды играл за «Рединг» в Чемпионшипе (15 матчей, 1 гол).

Напомним, в финале молодежного чемпионата мира сборная Италии проиграла команде Уругвая со счетом 0:1.

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чемпионат мира по футболу U-20 сборная Италии по футболу U-20 Чезаре Казадеи
Источник ФИФА
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