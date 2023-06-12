Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Единственный в матче гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес
Вечером 11 июня в Аргентине состоялся финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20.
В финальном поединке сборная Уругвая U-20 победила команду Италии U-20 со счетом 1:0 и впервые выиграла этой трофей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственный в матче гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес.
Ранее в полуфиналах сборная Италии обыграла команду Южной Кореи (2:1), а Уругвай нанес поражение Израилю (1:0).
Несколькими часами ранее Южная Корея и Израиль провели матч за третье место, в котором победили израильтяне (3:1).
В предыдущем чемпионате мира U-20 в 2019 году трофей выиграла сборная Украины, победив в финале команду Южной Кореи (3:1).
ЧМ-2023 по футболу U-20
Финал, 11 июня, Ла Плата (Аргентина)
Уругвай – Италия – 1:0
Гол: Лусиано Родригес, 76.
URUGUAY HAVE DONE IT!! 🏆#U20WC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2023
Uruguay's new hero 🇺🇾#U20WC pic.twitter.com/h3lJCGLyiT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о почти свершившейся отставке Йовичевича
В Онтарио, штат Калифорния, cостолся бой с участием украинского боксера