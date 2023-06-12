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11.06.2023 23:55 – FT 1 : 0
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Чемпионат мира
12 июня 2023, 02:05 | Обновлено 12 июня 2023, 02:26
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Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20

Единственный в матче гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес

12 июня 2023, 02:05 | Обновлено 12 июня 2023, 02:26
242
0
Уругвай выиграл у Италии финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Лусиано Родригес

Вечером 11 июня в Аргентине состоялся финал чемпионата мира 2023 среди молодежи U-20.

В финальном поединке сборная Уругвая U-20 победила команду Италии U-20 со счетом 1:0 и впервые выиграла этой трофей.

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Единственный в матче гол на 76-й минуте головой забил Лусиано Родригес.

Ранее в полуфиналах сборная Италии обыграла команду Южной Кореи (2:1), а Уругвай нанес поражение Израилю (1:0).

Несколькими часами ранее Южная Корея и Израиль провели матч за третье место, в котором победили израильтяне (3:1).

В предыдущем чемпионате мира U-20 в 2019 году трофей выиграла сборная Украины, победив в финале команду Южной Кореи (3:1).

ЧМ-2023 по футболу U-20

Финал, 11 июня, Ла Плата (Аргентина)

Уругвай – Италия – 1:0

Гол: Лусиано Родригес, 76.

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Источник Sport.ua
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