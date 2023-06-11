ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место

11 июня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

В битве между неудачниками полуфинальной стадии сборная Израиля переиграла сверстников из Южной Кореи.

Отметим, что в финале сразятся Уругвай и Италия.

Чемпионат мира U-20. Матч за 3-е место

Израиль U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1

Голы: Биньямин (19), Сениор (76), Халайли (85) – пенальти Ли (24).