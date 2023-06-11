11.06.2023 20:30 – FT 3 : 1
Молодежные турниры11 июня 2023, 23:18 | Обновлено 11 июня 2023, 23:47
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ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место
В Ла-Плате состоялся предпоследний матч мирового первенства
11 июня 2023, 23:18 | Обновлено 11 июня 2023, 23:47
279
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11 июня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.
В битве между неудачниками полуфинальной стадии сборная Израиля переиграла сверстников из Южной Кореи.
Отметим, что в финале сразятся Уругвай и Италия.
Чемпионат мира U-20. Матч за 3-е место
Израиль U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1
Голы: Биньямин (19), Сениор (76), Халайли (85) – пенальти Ли (24).
תודה על מה שנתתם! תודה על כל מה שהוכחתם!— ISRAEL FA (@ISRAELFA) June 11, 2023
תודה על מי ומה שאתם! 🇮🇱 pic.twitter.com/SV8160L5lF
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Anan Khalaili (Израиль U20).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Omer Senior (Израиль U20).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Seung-won Lee (Южная Корея U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ran Benjamin (Израиль U20).
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