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Чемпионат мира
Израиль U20
11.06.2023 20:30 – FT 3 : 1
Южная Корея U20
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Молодежные турниры
11 июня 2023, 23:18 | Обновлено 11 июня 2023, 23:47
279
0

ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место

В Ла-Плате состоялся предпоследний матч мирового первенства

11 июня 2023, 23:18 | Обновлено 11 июня 2023, 23:47
279
0
ЧМ U-20: Израиль обыграл Южную Корею в матче за 3-е место
football.org.il

11 июня состоялся матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2023 среди молодежных команд U-20.

В битве между неудачниками полуфинальной стадии сборная Израиля переиграла сверстников из Южной Кореи.

Отметим, что в финале сразятся Уругвай и Италия.

Чемпионат мира U-20. Матч за 3-е место

Израиль U-20 – Южная Корея U-20 – 3:1
Голы: Биньямин (19), Сениор (76), Халайли (85) – пенальти Ли (24).

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Anan Khalaili (Израиль U20).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Omer Senior (Израиль U20).
24’
ГОЛ ! С пенальти забил Seung-won Lee (Южная Корея U20).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Ran Benjamin (Израиль U20).
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Источник Sport.ua
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