11 июня в 23:55 в Аргентине пройдет финальный матч ЧМ-2023 U-20.

В финальном поединке встретятся сборные Уругвая U-20 и Италии U-20.

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В полуфиналах сборная Италии обыграла команду Южной Кореи (2:1), а Уругвай нанес поражение Израилю (1:0).

Финальный матч между Уругваем и Италией состоится в Ла-Плате, начало – в 23:55 по киевскому времени.

Южная Корея и Израиль в 20:30 играют в матче за третье место.

Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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