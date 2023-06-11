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Чемпионат мира
Уругвай U20
11.06.2023 23:55 - : -
Италия U20
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11 июня 2023, 20:45 | Обновлено 11 июня 2023, 20:49
67
0

Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 июня в 23:55 финальный матч чемпионата мира U-20

11 июня 2023, 20:45 | Обновлено 11 июня 2023, 20:49
67
0
Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FIFA

11 июня в 23:55 в Аргентине пройдет финальный матч ЧМ-2023 U-20.

В финальном поединке встретятся сборные Уругвая U-20 и Италии U-20.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В полуфиналах сборная Италии обыграла команду Южной Кореи (2:1), а Уругвай нанес поражение Израилю (1:0).

Финальный матч между Уругваем и Италией состоится в Ла-Плате, начало – в 23:55 по киевскому времени.

Южная Корея и Израиль в 20:30 играют в матче за третье место.

Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляции решающих матчей можно посмотреть на Суспільне Спорт

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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