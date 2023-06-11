Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 июня в 23:55 финальный матч чемпионата мира U-20
11 июня в 23:55 в Аргентине пройдет финальный матч ЧМ-2023 U-20.
В финальном поединке встретятся сборные Уругвая U-20 и Италии U-20.
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В полуфиналах сборная Италии обыграла команду Южной Кореи (2:1), а Уругвай нанес поражение Израилю (1:0).
Финальный матч между Уругваем и Италией состоится в Ла-Плате, начало – в 23:55 по киевскому времени.
Южная Корея и Израиль в 20:30 играют в матче за третье место.
Уругвай – Италия. Финал ЧМ-2023 U-20. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляции решающих матчей можно посмотреть на Суспільне Спорт
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