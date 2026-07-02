Таблица Евро-2026 U19: Украина вышла в полуфинал. И есть путевка на ЧМ U20!

Юношеская сборная Украины U-19 в Уэльсе вышла в полуфинал Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре Украина U-19 обыграла Сербию U-19 (2:1).

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Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.

Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1).

Украина вышла в полуфинал Евро-2026 и в финальную часть ЧМ-2027 U-20!

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина (6), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а Сербия потерпела поражение от Италии (0:2). Во 2-м туре Хорватия и Италия сыграли вничью (0:0).

В последнем 3-м туре группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Италией (5 июля), а Сербия встретится с Хорватией.

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур

Бангор (Уэльс), 2 июля 2026

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Джордж Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 26

Турнирная таблица

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