Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2. Вышли в полуфинал ЧЕ! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.
2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.
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Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.
Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1).
Украина вышла в полуфинал Евро-2026 и в финальную часть ЧМ-2027 U-20!
🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6), Дания, Уэльс (по 0)
🔹 Группа B: Украина (6), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)
Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.
🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур
Бангор (Уэльс), 2 июля 2026
Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2
Голы: Джордж Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 26
Видео голов и обзор матча
События матча
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