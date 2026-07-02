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  4. Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2. Вышли в полуфинал ЧЕ! Видео голов и обзор
Евро U19
Сербия U19
02.07.2026 20:00 – FT 1 : 2
УКРАИНА U19
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02 июля 2026, 22:35 | Обновлено 02 июля 2026, 22:38
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Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2. Вышли в полуфинал ЧЕ! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

02 июля 2026, 22:35 | Обновлено 02 июля 2026, 22:38
3679
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Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2. Вышли в полуфинал ЧЕ! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.

Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1).

Украина вышла в полуфинал Евро-2026 и в финальную часть ЧМ-2027 U-20!

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина (6), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур

Бангор (Уэльс), 2 июля 2026

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Джордж Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 26

Видео голов и обзор матча

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Vitaliy Hlyut (УКРАИНА U19).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Vitaliy Hlyut (УКРАИНА U19).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Djordje Rankovic (Сербия U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Вийшли у півфінал ЧЄ і на ЧС до 20 років!
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