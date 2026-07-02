Казацкий характер. Украина U-19 одержала волевую победу над сербами

На чемпионате Европы-2026 среди сборных U-19 Украина проводила второй матч группового этапа против Сербии. После стартовой победы над Хорватией команда Дмитрия Михайленко подходила к встрече с хорошим запасом уверенности, тогда как сербы после поражения от Италии уже фактически играли с холодным ножом у турнирной спины. Им нужна была победа, Украине – подтверждение собственной силы.

Начало матча получилось осторожным, будто команды вышли не сразу биться, а сначала разложить друг друга на шахматной доске. Украинцы больше владели мячом, старались контролировать темп и держать соперника подальше от своих ворот, но настоящих дивидендов этот контроль не приносил. Мяч ходил, территория была нашей, а остроты не хватало. Казалось, первый тайм пройдет в режиме притирки, где главное – не ошибиться раньше, чем успеешь нащупать слабое место соперника.

Но Сербия нашла свой шанс именно через ошибку Украины. На 15-й минуте Ранкович получил мяч на линии штрафной площади и технично, низом, закрутил его в угол ворот. Это был удар не только по счету, но и по нерву матча. Украина, как и в первой игре против Хорватии, снова пропустила первой.

Но эта команда уже показывала, что пропущенный мяч для нее – не приговор, а только искра. После гола сербов украинцы не посыпались, не потерялись и не стали нервно бить мяч куда попало. Наоборот – взяли его под контроль еще крепче. Команда Михайленко постепенно сжимала Сербию, как пружину, заставляя соперника все чаще думать не об атаках, а о выживании у собственной штрафной.

На 32-й минуте давление наконец превратилось в гол. Виталий Глют подобрал мяч в штрафной площади и мощным ударом из-под защитника отправил его в дальний угол. Это был гол, который вернул Украине не просто равновесие на табло – он вернул матчу ощущение справедливости.

А уже через несколько минут Глют сделал то, что обычно остается в хайлайтах турнира. Получив мяч далеко от ворот, украинец решился на удар метров с 27. Мяч полетел, как снаряд, ударился о штангу и залетел в ворота. Один из самых красивых голов чемпионата – без лишних украшений и случайностей. Просто сила, техника и смелость.

Первый тайм Украина завершила с преимуществом 2:1, и этот счет был полностью заслуженным. По ударам украинцы доминировали 10:2, а сама игра выглядела так, будто после сербского укола наша команда проснулась и начала играть уже не осторожно, а по-взрослому.

После перерыва Украина продолжила контролировать ситуацию. Впереди очень активно работал Богданов, который раз за разом выигрывал верховые дуэли, цеплялся за мячи, навязывал борьбу и не давал сербским защитникам спокойно дышать. Его ударам не хватало точности, но само присутствие форварда постоянно держало оборону соперника в напряжении.

Ближе к середине второго тайма украинцы начали действовать осторожнее. Счет позволял не лететь вперед без оглядки, а Сербия, понимая, что турнирный песок сыплется сквозь пальцы, начала поднимать голову. На 60-й минуте Ранкович мог оформить дубль после нестандартного розыгрыша углового, но его удар пролетел в сантиметрах от штанги.

И все же главная драма осталась на концовку. Именно тогда настал звездный час Домчака. Сначала украинский вратарь блестяще среагировал на удар Зарича ногой в ближний угол. А уже через считанные секунды после подачи с углового Стойкович головой пробил, казалось, точно в ворота. Но Домчак в невероятном прыжке кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Это был не просто сейв – это был момент, в котором вратарь вытащил команду из огня голыми руками.

Последние 10–12 минут превратились в настоящую осаду украинских ворот. Сербы загружали мяч в штрафную, искали шанс в верховой борьбе, пытались продавить нашу оборону характером и силой. Но Украина выстояла. Защитники бились за каждый метр, выгрызали каждый мяч и не позволили сопернику создать еще один по-настоящему смертельный момент.

Финальный свисток зафиксировал победу Украины – 2:1. Волевую, характерную, взрослую. Команда Михайленко снова пропустила первой, но снова ответила так, как отвечают сильные команды: без паники, без суеты, с верой в свой футбол.

Украина U-19 досрочно выходит в полуфинал чемпионата Европы-2026. А вместе с этим получает еще одну большую награду – путевку на чемпионат мира-2027. Это была победа не только по счету. Это была победа характера, таланта и поколения, которое уже сейчас заставляет смотреть в будущее украинского футбола с большим оптимизмом.

Чемпионат Европы 2026

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Ранкович, 16 - Глют, 32, 36.

Предупреждения: Дамьянович, 44, Хаджимуевич, 60 - Богданов, 57

Сербия U-19: Цапарич, Стойкович, Симич, Хаджимуевич, Петрович, Новичич (Боровина, 87), Ранкович (Младенович, 78), Милосавлевич, Зарич, Дамьянович (Костич, 63), Чирич (Павлович, 63)

Запас: Боровина, Драшкич, Макевич, Павлович, Костич, Младенович, Радич, Роганович, Суботич

Украина U-19: Домчак, Кокодыняк, Милокост, Дегтярь, Малов, Сорока, Люсин, Глют (Губенко, 74), Калюжный, Сыкут (Игнатков, 74), Богданов (Попов, 71)

Запас: Марченко, Плиш, Попов, Оличенко, Губенко, Игнатков, Шерстюк, Каменский, Стрильчук

Стадион: Нентпорт Стэдиум (Бангор)

Арбитр: Сэмюэл Барротт (Англия)