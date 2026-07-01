Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а Сербия потерпела поражение от Италии (0:2). В последнем туре группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Италией (5 июля).

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20. Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 3 очка), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина, Италия (по 3 очка), Сербия, Хорватия (по 0)

Сербия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне