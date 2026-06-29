Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура

Сборная Украины U-19 выиграла стартовый поединок в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре встречались Хорватия U-19 и Украина U-19.

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На 22-й минуте украинцы пропустили с пенальти, отличился Иван Барич. Однако сине-желтые сразу сравняли счет.

На 26-й минуте форвард Дмитрий Богданов точно пробил головой после навеса с углового (1:1).

Никита Калюжный вывел Украину U-19 вперед в начале второго тайма, а затем Павел Люсин забил супергол издалека (3:1).

В другом матче первого тура Италия переиграла Сербию со счетом 2:0.

Турнирное положение: Украина, Италия (3 очка), Сербия, Хорватия (по 0).

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко также сыграют с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/2 финала. Все полуфиналисты получат путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

🔹 Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа B. 1-й тур, 29 июня. Бангор (Уэльс)

Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3

Голы: Иван Барич, 22 (пен) – Дмитрий Богданов, 26, Никита Калюжный, 48, Павел Люсин, 57

Турнирная таблица