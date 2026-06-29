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Евро U19
Хорватия U19
29.06.2026 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U19
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29 июня 2026, 23:52 | Обновлено 29 июня 2026, 23:57
1699
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Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3. Успешный старт Евро. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

29 июня 2026, 23:52 | Обновлено 29 июня 2026, 23:57
1699
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Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3. Успешный старт Евро. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Украины U-19 выиграла стартовый поединок в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре встречались Хорватия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте украинцы пропустили с пенальти, отличился Иван Барич. Однако сине-желтые сразу сравняли счет.

На 26-й минуте форвард Дмитрий Богданов точно пробил головой после навеса с углового (1:1).

Никита Калюжный вывел Украину U-19 вперед в начале второго тайма, а затем Павел Люсин забил супергол издалека (3:1).

Турнирное положение: Украина, Италия (3 очка), Сербия, Хорватия (по 0).

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко также сыграют с Сербией (2 июля) и Италией (5 июля).

По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/2 финала. Все полуфиналисты получат путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

🔹 Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа B. 1-й тур, 29 июня. Бангор (Уэльс)

Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3

Голы: Иван Барич, 22 (пен) – Дмитрий Богданов, 26, Никита Калюжный, 48, Павел Люсин, 57

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Хорватия U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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