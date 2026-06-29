Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Команда Дмитрия Михайленко одержала победу на чемпионате Европы
В понедельник, 29 июня, сборная Украины U-19 стартовала на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды стала Хорватия.
Команды начали игру в невысоком темпе и дорожили мячом. Первыми начали проявлять активность хорваты, а Шутало нанес удар, который, впрочем, не стал проблемой для Домчака. «Сине-желтые» долго не могли подобраться к штрафной соперников: хорваты уверенно разрушали атаки нашей сборной, которым не хватало конструктива.
В середине первого тайма «сине-желтые» пропустили рывок Шутало, и Милокост в штрафной сбил соперника. Арбитр назначил пенальти, а Барич точно пробил с 11-тиметровой отметки. Но проигрывали украинцы всего несколько минут. После навеса с углового Богданов ударом головой сравнял счет.
«Сине-желтые» активно начали вторую половину встречи, и хорваты к этому оказались не готовы. Сразу после перерыва атака сборной Украины завершилась серией ударов из пределов штрафной, а точным стал удар Калюжного. Вскоре Люсин классным ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды.
Хорваты пытались изменить ход поединка и создали несколько опасных моментов. Но безупречно в воротах действовал Домчак. Сначала голкипер среагировал на удар головой Мандича, а затем совершил блестящий сейв после удара Шутало. В компенсированное время Домчак не мог выручить сборную Украины, но Шутало попал в штангу.
Команда Дмитрия Михайленко с победы стартовала на чемпионате Европы и следующий матч проведет против Сербии 2 июля.
Чемпионат Европы U-19. Группа В. 1-й тур.
Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3
Голы: Барич (22, пенальти) – Богданов (26), Калюжный (48), Люсин (57)
Хорватия U-19: Граховац, Мандич, Пулич, Зебич, Микич, Чович (Шимич, 79), Смилянич, Суботич (Зрилич, 58), Шельфи (Бакович, 58), Барич (Кусанович, 58), Шутало.
Украина U-19: Домчак, Малов, Дигтярь, Милокост, Кокодыняк (Губенко, 79), Люсин, Сорока, Калюжный (Попов, 70), Сикут (Глют, 70), Каменский (Игнатков, 79), Богданов.
Арбитр: Игорь Стойчевски (Северная Македония)
Стадион «Нантопорт» (Бангор, Уэльс)
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