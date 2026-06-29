Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Евро U19
Хорватия U19
29.06.2026 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
29 июня 2026, 23:52 | Обновлено 30 июня 2026, 00:20
725
2

Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией

Команда Дмитрия Михайленко одержала победу на чемпионате Европы

29 июня 2026, 23:52 | Обновлено 30 июня 2026, 00:20
725
2 Comments
Удачный старт на Евро. Сборная Украины U-19 разобралась с Хорватией
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В понедельник, 29 июня, сборная Украины U-19 стартовала на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды стала Хорватия.

Команды начали игру в невысоком темпе и дорожили мячом. Первыми начали проявлять активность хорваты, а Шутало нанес удар, который, впрочем, не стал проблемой для Домчака. «Сине-желтые» долго не могли подобраться к штрафной соперников: хорваты уверенно разрушали атаки нашей сборной, которым не хватало конструктива.

В середине первого тайма «сине-желтые» пропустили рывок Шутало, и Милокост в штрафной сбил соперника. Арбитр назначил пенальти, а Барич точно пробил с 11-тиметровой отметки. Но проигрывали украинцы всего несколько минут. После навеса с углового Богданов ударом головой сравнял счет.

«Сине-желтые» активно начали вторую половину встречи, и хорваты к этому оказались не готовы. Сразу после перерыва атака сборной Украины завершилась серией ударов из пределов штрафной, а точным стал удар Калюжного. Вскоре Люсин классным ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды.

Хорваты пытались изменить ход поединка и создали несколько опасных моментов. Но безупречно в воротах действовал Домчак. Сначала голкипер среагировал на удар головой Мандича, а затем совершил блестящий сейв после удара Шутало. В компенсированное время Домчак не мог выручить сборную Украины, но Шутало попал в штангу.

Команда Дмитрия Михайленко с победы стартовала на чемпионате Европы и следующий матч проведет против Сербии 2 июля.

Чемпионат Европы U-19. Группа В. 1-й тур.

Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3

Голы: Барич (22, пенальти) – Богданов (26), Калюжный (48), Люсин (57)

Хорватия U-19: Граховац, Мандич, Пулич, Зебич, Микич, Чович (Шимич, 79), Смилянич, Суботич (Зрилич, 58), Шельфи (Бакович, 58), Барич (Кусанович, 58), Шутало.

Украина U-19: Домчак, Малов, Дигтярь, Милокост, Кокодыняк (Губенко, 79), Люсин, Сорока, Калюжный (Попов, 70), Сикут (Глют, 70), Каменский (Игнатков, 79), Богданов.

Арбитр: Игорь Стойчевски (Северная Македония)

Стадион «Нантопорт» (Бангор, Уэльс)

УКРАИНА U-19 – ХОРВАТИЯ U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Евро-2026 U-19. Турнирная таблица: Украина U-19 лидирует после первого тура
Хорватия U-19 – Украина U-19 – 1:3. Успешный старт Евро. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Павел Люсин нанес суперудар издалека. Украина U-19 забила третий гол
чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Хорватии по футболу U-19 Хорватия - Украина отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Футбол | 29 июня 2026, 07:58 13
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы
Динамо решило совершить громкий трансфер в УПЛ для Лиги Европы

Араухо может перейти в столичный клуб

Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Футбол | 29 июня 2026, 10:25 6
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро
Знаменитый клуб решил купить у Динамо украинца за 10 миллионов евро

«Трабзонспор» не теряет надежды на приобретение Михавка

Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Волейбол | 29.06.2026, 18:40
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Украина сенсационно начала чемпионат Европы U22 с поражения
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 29.06.2026, 09:55
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Футбол | 29.06.2026, 22:22
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Бразилия – Япония – 2:1. Вырванная победа на 90+5-й. Видео голов и обзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Супер! У Михайленка вдається робота з молоддю.
Ответить
+3
Молодці хлопці !
Зміна підростає . 
Ответить
0
Популярные новости
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
Динамо определилось с будущим Пономаренко после трансфера форварда ПСЖ
29.06.2026, 10:10 23
Футбол
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
Таблица Лиги наций. Какое место занимает Украина после матча с Болгарией?
28.06.2026, 17:47
Волейбол
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
28.06.2026, 08:02
Футбол
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
Позор. Титул Усика отдадут россиянину
28.06.2026, 09:52 34
Бокс
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
Известного украинского боксера после завоевания пояса чемпиона мобилизовали
28.06.2026, 09:30 1
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Завершен групповой этап: кто вышел в плей-офф?
28.06.2026, 07:10 8
Футбол
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
Цыганков получил сенсационное предложение о продолжении карьеры
29.06.2026, 06:32 8
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
29.06.2026, 04:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем