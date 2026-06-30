МИХАЙЛЕНКО: «Игроки проявили характер. Первый гол – домашняя заготовка»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу команды над Хорватией U-19 (3:1) на старте Евро-2026 U-19:

– Конечно, мы рассчитывали начать турнир с победы. Знали, что будет тяжелая игра. Так и получилось. Поэтому эта победа становится еще ценнее. Ребята проявили характер, но мне кажется, что в первые 15 минут они были растеряны. Хорватия очень хорошо играла с мячом, а нам не удавалось отбирать мяч, контролировать ход матча.

Хорошие отрезки у нас начали получаться уже во второй половине первого тайма и после перерыва, когда ребята играли так, как мы и договаривались. Наш первый гол с углового – наработка, домашняя заготовка. А два других забитых мяча – результат индивидуального мастерства. Голы хорошие, красивые, но, честно говоря, это не имеет значения. Главное, что они были и принесли нам победу.

Думаю, что уровень уверенности ребят в своих силах существенно вырос. У нас ряд футболистов 2008 года рождения, и они получили тот опыт, которого у них еще не было.

– Сикут сыграл первый официальный матч на Евро. Как вы оцениваете его игру?

– Очень хорошо. Он спокойно играет с мячом, уверенно двигается. Европейский стиль.

– Как себя чувствует Кокодиняк?

– Это судороги. Очень много пришлось работать без мяча. Мы собрались всего 10 дней назад. Поэтому, думаю, ребята будут прибавлять в физической готовности по ходу турнира. Сейчас мы не готовы на 100 процентов.