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Евро U19
Хорватия U19
29.06.2026 22:00 – FT 1 : 3
УКРАИНА U19
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30 июня 2026, 15:19 | Обновлено 30 июня 2026, 15:21
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МИХАЙЛЕНКО: «Игроки проявили характер. Первый гол – домашняя заготовка»

Коуч сборной Украины U-19 прокомментировал победу над Хорватией U-19

30 июня 2026, 15:19 | Обновлено 30 июня 2026, 15:21
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0
МИХАЙЛЕНКО: «Игроки проявили характер. Первый гол – домашняя заготовка»
УАФ. Дмитрий Михайленко
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Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу команды над Хорватией U-19 (3:1) на старте Евро-2026 U-19:

– Конечно, мы рассчитывали начать турнир с победы. Знали, что будет тяжелая игра. Так и получилось. Поэтому эта победа становится еще ценнее. Ребята проявили характер, но мне кажется, что в первые 15 минут они были растеряны. Хорватия очень хорошо играла с мячом, а нам не удавалось отбирать мяч, контролировать ход матча.

Хорошие отрезки у нас начали получаться уже во второй половине первого тайма и после перерыва, когда ребята играли так, как мы и договаривались. Наш первый гол с углового – наработка, домашняя заготовка. А два других забитых мяча – результат индивидуального мастерства. Голы хорошие, красивые, но, честно говоря, это не имеет значения. Главное, что они были и принесли нам победу.

Думаю, что уровень уверенности ребят в своих силах существенно вырос. У нас ряд футболистов 2008 года рождения, и они получили тот опыт, которого у них еще не было.

– Сикут сыграл первый официальный матч на Евро. Как вы оцениваете его игру?

– Очень хорошо. Он спокойно играет с мячом, уверенно двигается. Европейский стиль.

– Как себя чувствует Кокодиняк?

– Это судороги. Очень много пришлось работать без мяча. Мы собрались всего 10 дней назад. Поэтому, думаю, ребята будут прибавлять в физической готовности по ходу турнира. Сейчас мы не готовы на 100 процентов.

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
22’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Хорватия U19.
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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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