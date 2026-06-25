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Евро U19
Хорватия U19
29.06.2026 22:00 - : -
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25 июня 2026, 13:41 | Обновлено 25 июня 2026, 14:06
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Хорватия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 22:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Евро-2026 U-19

25 июня 2026, 13:41 | Обновлено 25 июня 2026, 14:06
94
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Хорватия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ
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Юношеская сборная Украины U-19 стартует в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре встречаются Хорватия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля). Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс) на местном стадионе.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче. Команды, вышедшие в полуфинал, получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют матч за 5-е место. Команда, которая займет 5-е место, попадет в межконтинентальный плей-офф за право выхода на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Хорватия U-19 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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