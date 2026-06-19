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19 июня 2026, 22:23 | Обновлено 19 июня 2026, 22:31
216
0

ФОТО. Сборная Украины U-19 продолжает подготовку в Польше к Евро-2026

Финальный раунд чемпионата Европы U-19 пройдет в Уэльсе

19 июня 2026, 22:23 | Обновлено 19 июня 2026, 22:31
216
0
ФОТО. Сборная Украины U-19 продолжает подготовку в Польше к Евро-2026
УАФ
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает подготовку в Польшу к Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это первый вызов в сборную для Патрика Сикута и Сергея Игнаткова.

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля). Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс).

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче. Команды, вышедшие в полуфинал, получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют матч за 5-е место. Команда, которая займет 5-е место, попадет в межконтинентальный плей-офф за право выхода на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

ФОТО. Сборная Украины U-19 продолжает подготовку в Польще к Евро-2026

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