ВИДЕО. Юниорская сборная Украины U-19 отправилась на сбор перед Евро-2026
Подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к континентальному чемпионату
Юношеская сборная Украины U-19 отправилась в Польшу на подготовительный сбор перед Евро-2026 U-19.
Чемпионат Европы 2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
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В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля).
Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс) на местном стадионе.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче. Команды, вышедшие в полуфинал, получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют матч за 5-е место. Команда, которая займет 5-е место, попадет в межконтинентальный плей-офф за право выхода на чемпионат мира 2027 U-20.
Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2027
🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания
🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина
Инфографика
ВИДЕО. Юниорская сборная Украины U-19 отправилась на сбор перед Евро-2026
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