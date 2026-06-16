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16 июня 2026, 16:19 | Обновлено 16 июня 2026, 16:34
258
0

ВИДЕО. Юниорская сборная Украины U-19 отправилась на сбор перед Евро-2026

Подопечные Дмитрия Михайленко готовятся к континентальному чемпионату

16 июня 2026, 16:19 | Обновлено 16 июня 2026, 16:34
258
0
ВИДЕО. Юниорская сборная Украины U-19 отправилась на сбор перед Евро-2026
УАФ
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Юношеская сборная Украины U-19 отправилась в Польшу на подготовительный сбор перед Евро-2026 U-19.

Чемпионат Европы 2026 U-19 пройдет в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля).

Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс) на местном стадионе.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче. Команды, вышедшие в полуфинал, получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах, сыграют матч за 5-е место. Команда, которая займет 5-е место, попадет в межконтинентальный плей-офф за право выхода на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2027

🔹 Группа A: Уэльс, Дания, Германия, Испания

🔹 Группа B: Хорватия, Сербия, Италия, Украина

Инфографика

ВИДЕО. Юниорская сборная Украины U-19 отправилась на сбор перед Евро-2026

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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