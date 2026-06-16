МИХАЙЛЕНКО: «Участие сборной в Евро-2026 – это стимул и мотивация»

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко дал комментарий перед подготовительным сбором.

Юношеская сборная Украины U-19 отправилась в Польшу, где будет готовиться к групповому этапу Евро-2026 U-19. Состав сборной будет объявлен в ближайшие дни.

– Можете прокомментировать выбор исполнителей? Оптимален ли состав, или кого-то не хватает из-за травм или других причин?

– Травм нет, состав, мне кажется, максимально сильный из тех, что может быть. Нелегко давался выбор, потому что очень много игроков пересмотрели, очень много общались. Нам нужно было выбрать по два игрока на позицию. Поэтому, думаю, все игроки, которые в списке, – это самые сильные на данный момент в Украине.

– Можете дать оценку группе соперников на турнире?

– Мне кажется, очень ровная группа, по крайней мере на бумаге. Нет явных аутсайдеров. Конечно, игра покажет. Все очень зависит от состояния игроков, прежде всего физического, потому что это время отпусков и многие игроки приехали, условно говоря, с отдыха. Мы их готовили, но это все равно не была постоянная тренировочная форма.

Поэтому здесь все будет зависеть от многих факторов, и первый из них – как физически команда будет готова. Мы уже сталкивались с этой проблемой два года назад в Северной Ирландии, и было тяжело, особенно против Норвегии – команды, которая была в сезоне, в игровом тонусе. И нам было очень тяжело не только с ними, но и с латвийцами также. Поэтому, думаю, за 10 дней в Польше мы должны сделать все, чтобы команда вышла на оптимальный физический уровень.

– Игры через два дня на третий. Насколько команда готова играть в таком графике?

– Если ты не играешь в таком графике, то это тяжело, никто к этому не готов. Нужно адаптироваться, нужно привыкать к этому. Там теряется прежде всего взрывность, теряется резкость. Если играть через два дня на третий, будучи неадаптированным – будет тяжело. Но думаю, по ходу турнира команда будет набирать форму, как это было два года назад. И второе – есть ротация игроков, можно распределять нагрузку, думать, как действовать, выходить из таких ситуаций и не бояться того, что мы играем часто.

– Возможность напрямую попасть на чемпионат мира – это давление для игроков или наоборот дополнительный стимул?

– Мне кажется, это стимул и мотивация. Это ни в коем случае не давление для любого игрока высокого уровня. Такой челлендж – это кайф, это вызов и возможность проявить себя, возможность попасть на турнир еще более крутой, чем чемпионат Европы. Поэтому это должно быть только хорошей мотивацией для всех игроков и тренеров.

– Можете кратко рассказать, какой план работы до первого матча на турнире?

– Мы проведем сборы в Польше. Там начнутся тренировки, направленные прежде всего на улучшение физической готовности. Ребята уже работали с нашим тренером по физподготовке. Кто-то две недели, кто-то меньше, потому что есть разные даты окончания сезона: кто-то закончил в апреле, кто-то в мае, некоторые еще в июне играли. Соответственно, у всех разный период отдыха и разное состояние готовности.

Поэтому задача на эти 10 дней – подвести всех к примерно одинаковому уровню физической готовности. Во-вторых, важно будет работать над взаимодействием, потому что есть новые исполнители. Также планируем сыграть два товарищеских матча, чтобы отработать взаимодействие и разные игровые сценарии. В целом у нас будет 10 тренировок и минимум две игры.

26 июня вылетаем в Ливерпуль, где уже начнется непосредственная подготовка к турниру – организационные мероприятия, общение, форма, фотосессии и т.д. То есть все мысли уже будут о турнире и предстоящих играх.

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