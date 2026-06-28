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28 июня 2026, 23:27 | Обновлено 28 июня 2026, 23:28
57
0

Хорватия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы U-19

28 июня 2026, 23:27 | Обновлено 28 июня 2026, 23:28
57
0
Хорватия U-19 – Украина U-19. Текстовая трансляция матча
УАФ
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В понедельник, 29 июня, сборная Украины U-19 стартует на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет Хорватия. Поединок пройдет в Бангоре (Уэльс) на стадионе «Нантопорт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

По регламенту турнира лучшие команды двух групп выйдут в полуфинал. На нынешнем чемпионате Европы также будут разыграны путевки на чемпионат мира 2027 года, которые получат пять сборных. Поэтому, между командами, которые займут третьи позиции в своих группах, будет проведен матч за пятое место.

Дмитрий Михайленко, главный тренер сборной Украины U-19:

«У нас было достаточно времени, чтобы проанализировать Хорватию. Мы знаем, что это очень сильная команда с отличными игроками атаки, поэтому мы должны действовать очень надежно в обороне, чтобы контролировать игру. Надеюсь, нам удастся их удивить».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хорватия U19
29 июня 2026 -
22:00
УКРАИНА U19
Украина U-19 не проиграет 1.77 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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