Хорватия U19

В понедельник, 29 июня, сборная Украины U-19 стартует на чемпионате Европы. Первым соперником нашей команды станет Хорватия. Поединок пройдет в Бангоре (Уэльс) на стадионе «Нантопорт», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

По регламенту турнира лучшие команды двух групп выйдут в полуфинал. На нынешнем чемпионате Европы также будут разыграны путевки на чемпионат мира 2027 года, которые получат пять сборных. Поэтому, между командами, которые займут третьи позиции в своих группах, будет проведен матч за пятое место.

Дмитрий Михайленко, главный тренер сборной Украины U-19:

«У нас было достаточно времени, чтобы проанализировать Хорватию. Мы знаем, что это очень сильная команда с отличными игроками атаки, поэтому мы должны действовать очень надежно в обороне, чтобы контролировать игру. Надеюсь, нам удастся их удивить».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Хорватия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.