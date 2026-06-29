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29 июня 2026, 20:39 | Обновлено 29 июня 2026, 21:01
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0

Назван стартовый состав Украины U-19 на первый матч ЧЕ против Хорватии U-19

29 июня в 22:00 в Уэльсе пройдет поединок 1-го тура Евро-2026 U-19

29 июня 2026, 20:39 | Обновлено 29 июня 2026, 21:01
492
0
Назван стартовый состав Украины U-19 на первый матч ЧЕ против Хорватии U-19
УАФ
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Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на стартовый матч Евро-2026 U-19.

29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре (Уэльс) встречаются Хорватия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля).

Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс) на местном стадионе.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. При этом полуфиналисты получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Стартовый состав Украины U-19 на первый матч ЧЕ против Хорватии U-19

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Люсин, Каменский, Калюжный, Сикут, Богданов

Запас: Марченко, Плиш, Попов, Оличенко, Губенко, Игнатков, Шерстюк, Глют, Стрильчук

Інфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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