Назван стартовый состав Украины U-19 на первый матч ЧЕ против Хорватии U-19
29 июня в 22:00 в Уэльсе пройдет поединок 1-го тура Евро-2026 U-19
Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на стартовый матч Евро-2026 U-19.
29 июня в 22:00 в матче 1-го тура в Бангоре (Уэльс) встречаются Хорватия U-19 и Украина U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
В финальной стадии Евро-2026 подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Хорватией (29 июня), Сербией (2 июля), Италией (5 июля).
Все матчи украинской сборной пройдут в городе Бангор (Уэльс) на местном стадионе.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. При этом полуфиналисты получают путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
Стартовый состав Украины U-19 на первый матч ЧЕ против Хорватии U-19
Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Люсин, Каменский, Калюжный, Сикут, Богданов
Запас: Марченко, Плиш, Попов, Оличенко, Губенко, Игнатков, Шерстюк, Глют, Стрильчук
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