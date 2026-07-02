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Чемпионат Европы
02 июля 2026, 13:06 | Обновлено 02 июля 2026, 13:08
63
0

Сербия U-19 – Украина U-19 . Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы U-19

02 июля 2026, 13:06 | Обновлено 02 июля 2026, 13:08
63
0
Сербия U-19 – Украина U-19 . Текстовая трансляция матча
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Во втором туре чемпионата Европы U-19 сборная Сербии сыграет против Украины. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Команды подходят к этой встрече в разном настроении. Украина стартовала на турнире с уверенной победы над Хорватией со счетом 3:1 и сделала важный шаг к выходу из группы. Сербия, напротив, в первом туре уступила Италии 0:2 и теперь оказалась в ситуации, когда терять очки крайне нежелательно.

Именно поэтому можно ожидать, что сербы будут действовать активнее и смелее. Им необходимо идти вперед, искать свои шансы в атаке и стараться исправить положение уже во втором туре. Для Украины такой расклад может быть вполне удобным: команда получает возможность играть более спокойно, внимательно действовать без мяча и ловить соперника на ошибках в переходных фазах.

Украинская сборная уже показала, что умеет не только создавать моменты, но и наказывать за просчеты в обороне. Если команда сохранит организованность и хладнокровие, у нее будут хорошие шансы снова взять очки и приблизиться к решению задачи выхода из группы.

Матч обещает получиться напряженным и интересным: одной команде нужно спасать свое положение, другая постарается закрепить успешный старт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Сербия U19
2 июля 2026 -
20:00
УКРАИНА U19
Ничья 3.50 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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