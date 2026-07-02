Сербия U19

Во втором туре чемпионата Европы U-19 сборная Сербии сыграет против Украины. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

Команды подходят к этой встрече в разном настроении. Украина стартовала на турнире с уверенной победы над Хорватией со счетом 3:1 и сделала важный шаг к выходу из группы. Сербия, напротив, в первом туре уступила Италии 0:2 и теперь оказалась в ситуации, когда терять очки крайне нежелательно.

Именно поэтому можно ожидать, что сербы будут действовать активнее и смелее. Им необходимо идти вперед, искать свои шансы в атаке и стараться исправить положение уже во втором туре. Для Украины такой расклад может быть вполне удобным: команда получает возможность играть более спокойно, внимательно действовать без мяча и ловить соперника на ошибках в переходных фазах.

Украинская сборная уже показала, что умеет не только создавать моменты, но и наказывать за просчеты в обороне. Если команда сохранит организованность и хладнокровие, у нее будут хорошие шансы снова взять очки и приблизиться к решению задачи выхода из группы.

Матч обещает получиться напряженным и интересным: одной команде нужно спасать свое положение, другая постарается закрепить успешный старт.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Сербия U-19 – Украина U-19, за которой можно следить на украинской версии сайта.