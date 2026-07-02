Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Сербии U-19
2 июля в 20:00 в Уэльсе пройдет поединок 2-го тура Евро-2026 U-19
Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на матч Евро-2026 U-19.
2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а Сербия потерпела поражение от Италии (0:2). Во 2-м туре Хорватия и Италия сыграли вничью (0:0).
Группа B: Италия (4 очка), Украина (3), Хорватия (1), Сербия (0).
В последнем туре группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Италией (5 июля), а Сербия встретится с Хорватией.
Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.
Стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Сербии U-19
Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Люсин, Глют, Калюжный, Сикут, Богданов
Запас: Марченко, Плиш, Попов, Оличенко, Губенко, Игнатков, Шерстюк, Каменський, Стрильчук
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