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02 июля 2026, 18:47 | Обновлено 02 июля 2026, 19:30
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Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Сербии U-19

2 июля в 20:00 в Уэльсе пройдет поединок 2-го тура Евро-2026 U-19

02 июля 2026, 18:47 | Обновлено 02 июля 2026, 19:30
486
0
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Сербии U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на матч Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а Сербия потерпела поражение от Италии (0:2). Во 2-м туре Хорватия и Италия сыграли вничью (0:0).

Группа B: Италия (4 очка), Украина (3), Хорватия (1), Сербия (0).

В последнем туре группового раунда подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Италией (5 июля), а Сербия встретится с Хорватией.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получат путевки на чемпионат мира 2027 U-20.

Стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Сербии U-19

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь, Малов, Сорока, Люсин, Глют, Калюжный, Сикут, Богданов

Запас: Марченко, Плиш, Попов, Оличенко, Губенко, Игнатков, Шерстюк, Каменський, Стрильчук

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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