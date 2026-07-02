ВИДЕО. Виталий Глют оформил дубль и вывел Украину U-19 вперед

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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.

Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1 после первого тайма).

ГОЛ! 1:1. Виталий Глют, 32 мин / ГОЛ! 1:2. Виталий Глют, 36 мин