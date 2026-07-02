Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Виталий Глют оформил дубль и вывел Украину U-19 вперед
Молодежные турниры
02 июля 2026, 20:47 | Обновлено 02 июля 2026, 20:55
573
0

ВИДЕО. Виталий Глют оформил дубль и вывел Украину U-19 вперед

Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии, но затем забила дважды

02 июля 2026, 20:47 | Обновлено 02 июля 2026, 20:55
573
0
ВИДЕО. Виталий Глют оформил дубль и вывел Украину U-19 вперед
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

2 июля в 20:00 в матче 2-го тура в Бангоре встречаются Сербия U-19 и Украина U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Сине-желтая команда пропустила первой от Сербии (Джордже Ранкович, 16 мин), но затем забила дважды.

Виталий Глют оформил дубль (32 и 36 мин) и вывел Украину U-19 вперед (2:1 после первого тайма).

ГОЛ! 1:1. Виталий Глют, 32 мин / ГОЛ! 1:2. Виталий Глют, 36 мин

По теме:
Сербия U-19 – Украина U-19. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Пропустили трижды. Динамо проиграло спарринг с Рапидом из Бухареста
Динамо Киев – Рапид Бухарест – 1:3. Пенальти от Буяльского. Видео голов
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Сербии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Сербия - Украина Виталий Глют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Футбол | 02 июля 2026, 07:00 12
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб
Громкий трансфер Пономаренко. В борьбу включился знаменитый клуб

Украинца может подписать «Порту»

Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Теннис | 02 июля 2026, 13:47 5
Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше
Подрез вышла в четвертьфинал на турнире WTT W50 в Элваше

Вероника обыграла Ангелину Волощук в двух сетах

Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Бокс | 01.07.2026, 21:44
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Футбол | 02.07.2026, 05:30
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Сетка плей-офф ЧМ-2026. Хозяева на высоте. Определены пять пар 1/8 финала
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 02.07.2026, 20:02
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
«Это моя мечта». Арда Туран анонсировал прощание с Шахтером
01.07.2026, 19:49 5
Футбол
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
«Мафия детского футбола». Довбик сделал громкое признание о Динамо
01.07.2026, 07:18 48
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия идет дальше. Определена четвертая пара 1/8 финала
01.07.2026, 21:25 2
Футбол
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
Промоутер объявил следующего соперника Усика. Соглашение достигнуто
02.07.2026, 04:43 11
Бокс
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 5
Футбол
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 18
Бокс
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем