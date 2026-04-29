Известны хозяева чемпионата мира U-20 в 2029 году. Это произойдет впервые

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с местом проведения чемпионата мира U-20, который состоится в 2029 году.

Турнир среди юношей до 20 лет примут сразу две страны – Армения и Грузия.

Для обеих стран проведение будущего чемпионата мира станет первым опытом турнира такого масштаба – ранее они никогда не принимали мундиали.

Последний чемпионат мира U-20 в 2025 году прошел на территории Чили. Победителями стали марокканские футболисты, которые в финале обыграли Аргентину (2:0). Сборная Украины завершила этот мундиаль на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

Чемпионат мира среди футболистов до 20 лет проходит каждые два года: следующий международный турнир состоится в 2027 году в двух странах – Узбекистане и Азербайджане.