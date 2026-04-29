Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны хозяева чемпионата мира U-20 в 2029 году. Это произойдет впервые
Молодежные турниры
29 апреля 2026, 20:32 | Обновлено 29 апреля 2026, 20:44
603
0

Известны хозяева чемпионата мира U-20 в 2029 году. Это произойдет впервые

Армения и Грузия получили возможность совместно провести турнир

Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с местом проведения чемпионата мира U-20, который состоится в 2029 году.

Турнир среди юношей до 20 лет примут сразу две страны – Армения и Грузия.

Для обеих стран проведение будущего чемпионата мира станет первым опытом турнира такого масштаба – ранее они никогда не принимали мундиали.

Последний чемпионат мира U-20 в 2025 году прошел на территории Чили. Победителями стали марокканские футболисты, которые в финале обыграли Аргентину (2:0). Сборная Украины завершила этот мундиаль на стадии 1/8 финала, уступив Испании (0:1).

Чемпионат мира среди футболистов до 20 лет проходит каждые два года: следующий международный турнир состоится в 2027 году в двух странах – Узбекистане и Азербайджане.

По теме:
ФИФА чемпионат мира по футболу U-20 сборная Украины по футболу U-20 Армения Грузия
Андрей Витренко Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем