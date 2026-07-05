Сборная Украины поедет на ЧМ-2027 U-20. Определено уже 6 участников турнира

Юниорская сборная Украины U-19 официально обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2027 среди команд U-20.

Сине-желтые получили право выступить на мундиале благодаря выходу в полуфинал Евро-2026 U-19.

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На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко набрала максимальные 9 очков, одолев Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

Чемпионат мира U-20 состоится летом 2027 года. Турнир впервые совместно примут две страны – Азербайджан и Узбекистан. В финальной части выступят 24 сборные.

Уже определены 6 из 24 участников турнира. Автоматически попали на турнир хозяева: Азербайджан и Узбекистан. От Европы путевки получили полуфиналисты Евро-2026 U-19: Германия, Испания, Украина и Хорватия.

По регламенту – на чемпионате мира выступят 24 команды. Квоты распределены следующим образом: Азия – 5 мест (включая Узбекистан), Африка – 4, Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн – 4, Южная Америка – 4, Океания – 1, Европа – 5 (включая Азербайджан). Еще одна путевка будет разыграна в межконтинентальном плей-офф (куда попадет команда, которая займет 5-е место на Евро-2026 U-19 – Дания или Италия).

Для Украины это будет шестое выступление в истории на чемпионатах мира U-20 после турниров 2001, 2005, 2015, 2019 и 2025. Наибольшим достижением сине-желтых является золото на ЧМ-2019 U-20 в Польше.

Участники ЧМ-2027 U-20 (по состоянию на 5 июля 2026 года)

Азербайджан (хозяин)

Узбекистан (хозяин)

Германия

Испания

Украина

Хорватия

Таблица участников

Инфографика

Видеообзор матча. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0