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Молодежные турниры
05 июля 2026, 21:23 | Обновлено 05 июля 2026, 21:51
1437
0

Сборная Украины поедет на ЧМ-2027 U-20. Определено уже 6 участников турнира

Молодежный чемпионат мира пройдет летом 2027 в Азербайджане и Узбекистане

05 июля 2026, 21:23 | Обновлено 05 июля 2026, 21:51
1437
0
Сборная Украины поедет на ЧМ-2027 U-20. Определено уже 6 участников турнира
УАФ
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Юниорская сборная Украины U-19 официально обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2027 среди команд U-20.

Сине-желтые получили право выступить на мундиале благодаря выходу в полуфинал Евро-2026 U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко набрала максимальные 9 очков, одолев Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

Чемпионат мира U-20 состоится летом 2027 года. Турнир впервые совместно примут две страны – Азербайджан и Узбекистан. В финальной части выступят 24 сборные.

Уже определены 6 из 24 участников турнира. Автоматически попали на турнир хозяева: Азербайджан и Узбекистан. От Европы путевки получили полуфиналисты Евро-2026 U-19: Германия, Испания, Украина и Хорватия.

По регламенту – на чемпионате мира выступят 24 команды. Квоты распределены следующим образом: Азия – 5 мест (включая Узбекистан), Африка – 4, Северная и Центральная Америка и Карибский бассейн – 4, Южная Америка – 4, Океания – 1, Европа – 5 (включая Азербайджан). Еще одна путевка будет разыграна в межконтинентальном плей-офф (куда попадет команда, которая займет 5-е место на Евро-2026 U-19 – Дания или Италия).

Для Украины это будет шестое выступление в истории на чемпионатах мира U-20 после турниров 2001, 2005, 2015, 2019 и 2025. Наибольшим достижением сине-желтых является золото на ЧМ-2019 U-20 в Польше.

Участники ЧМ-2027 U-20 (по состоянию на 5 июля 2026 года)

  • Азербайджан (хозяин)
  • Узбекистан (хозяин)
  • Германия
  • Испания
  • Украина
  • Хорватия

Таблица участников

Инфографика

Видеообзор матча. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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