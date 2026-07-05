Таблицы Евро-2026 U-19. Определены полуфиналисты: с кем сыграет Украина?
В 1/2 финала встретятся: Украина – Германия, Испания – Хорватия
Юношеская сборная Украины U-19 заняла первое место в группе B на Евро-2026 U-19, который проходит в Уэльсе.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре встречались Украина U-19 и Италия U-19 (1:0).
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На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).
Украина ранее досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
Обыграв Италию, команда Дмитрия Михайленко с 9 очками заняла первое место в группе B.
Италия драматично выбыла из борьбы за трофей, хорваты оказались на второй позиции благодаря лучшей разнице мячей.
Итоговое положение в группах Евро-2026 U-19
🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)
🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)
8 июля сборная Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.
Все 4 сборные, вышедшие в полуфиналы – Испания, Германия, Украина и Хорватия – получили путевки на ЧМ-2027 U-20.
Команды, занявшие третьи места в группах (Дания и Италия), 8 июля сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за последнюю путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
Плей-офф Евро-2026 U-19
Полуфиналы, 8 июля
- 18:30. Испания U-19 – Хорватия U-19 (Денби)
- 21:00. Украина U-19 – Германия U-19 (Рексем)
За 5-е место, 8 июля
- 16:00. Дания U-19 – Италия U-19 (Бангор)
Сетка плей-офф
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Уэльс
18:00. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Гол: Богдан Оличенко, 30
18:00. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3
Голы: Ловро Челфи, 9, Дино Годец, 70, Патрис Чович, 87 (пен)
Турнирные таблицы
Результаты матчей
1-й тур. 29.06.2026
- 18:00. Италия – Сербия – 2:0
- 22:00. Хорватия – Украина – 1:3
2-й тур. 02.07.2026
- 16:00. Хорватия – Италия – 0:0
- 20:00. Сербия – Украина – 1:2
3-й тур. 05.07.2026
- 18:00. Сербия – Хорватия – 0:3
- 18:00. Украина – Италия – 1:0
Инфографика
Видео голов. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Видео голов. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3
События матча
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