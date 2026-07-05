Таблицы Евро-2026 U-19. Определены полуфиналисты: с кем сыграет Украина?

Юношеская сборная Украины U-19 заняла первое место в группе B на Евро-2026 U-19, который проходит в Уэльсе.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре встречались Украина U-19 и Италия U-19 (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).

Украина ранее досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Обыграв Италию, команда Дмитрия Михайленко с 9 очками заняла первое место в группе B.

Италия драматично выбыла из борьбы за трофей, хорваты оказались на второй позиции благодаря лучшей разнице мячей.

Итоговое положение в группах Евро-2026 U-19

🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)

8 июля сборная Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией. Финал запланирован на 11 июля.

Все 4 сборные, вышедшие в полуфиналы – Испания, Германия, Украина и Хорватия – получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

Команды, занявшие третьи места в группах (Дания и Италия), 8 июля сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за последнюю путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Плей-офф Евро-2026 U-19

Полуфиналы, 8 июля

18:30. Испания U-19 – Хорватия U-19 (Денби)

21:00. Украина U-19 – Германия U-19 (Рексем)

За 5-е место, 8 июля

16:00. Дания U-19 – Италия U-19 (Бангор)

Сетка плей-офф

🔹 Евро-2026 U-19. Группа B

3-й тур, 5 июля 2026. Уэльс

18:00. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Богдан Оличенко, 30

18:00. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3

Голы: Ловро Челфи, 9, Дино Годец, 70, Патрис Чович, 87 (пен)

Турнирные таблицы

Результаты матчей

1-й тур. 29.06.2026

18:00. Италия – Сербия – 2:0

– Сербия – 2:0 22:00. Хорватия – Украина – 1:3

2-й тур. 02.07.2026

16:00. Хорватия – Италия – 0:0

20:00. Сербия – Украина – 1:2

3-й тур. 05.07.2026

18:00. Сербия – Хорватия – 0:3

– 0:3 18:00. Украина – Италия – 1:0

Инфографика

Видео голов. Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Видео голов. Сербия U-19 – Хорватия U-19 – 0:3