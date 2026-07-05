Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречались Украина U-19 и Италия U-19 (1:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).
Украина ранее досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0).
8 июля Украина в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией.
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Гол: Богдан Оличенко, 30
Видео гола и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артему нравится проект «Дженоа»
Известный боксер – о решении супертяжеловеса сдать все титулы