Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор

Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречались Украина U-19 и Италия U-19 (1:0).

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На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).

Украина ранее досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0).

8 июля Украина в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией.

🔹 Евро-2026 U-19. Группа B

3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Богдан Оличенко, 30

Видео гола и обзор матча