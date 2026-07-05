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Евро U19
УКРАИНА U19
05.07.2026 18:00 – FT 1 : 0
Италия U19
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05 июля 2026, 20:47 | Обновлено 05 июля 2026, 21:10
3476
0

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

05 июля 2026, 20:47 | Обновлено 05 июля 2026, 21:10
3476
0
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречались Украина U-19 и Италия U-19 (1:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).

Украина ранее досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0).

8 июля Украина в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 сыграет против Германии, а Испания встретится с Хорватией.

🔹 Евро-2026 U-19. Группа B

3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Богдан Оличенко, 30

Видео гола и обзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды УКРАИНА U19.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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