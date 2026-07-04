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Евро U19
УКРАИНА U19
05.07.2026 18:00 - : -
Италия U19
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04 июля 2026, 18:31 | Обновлено 04 июля 2026, 18:38
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Украина U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 18:00 видеотрансляцию матча 3-го тура Евро-2026 U-19

04 июля 2026, 18:31 | Обновлено 04 июля 2026, 18:38
293
0
Украина U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Украина U-19 и Италия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а Италии нанесла поражение Сербии (2:0). Во втором туре Украина переиграла Сербию (2:1) Хорватия и Италия сыграли вничью (0:0). В последнем туре группового раунда 5 июля подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с Италией, а Сербия встретится с Хорватией.

Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Все 4 полуфиналиста получают путевки на чемпионат мира 2027 U-20. Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Соперником Украины в полуфинале ЧЕ-2026 U-19 станет либо Испания (если команда Дмитрия Михайленко уступит итальянцам в 3-м туре), либо Германия (если сине-желтые не проиграют Италии).

Команды, занявшие третьи места в группах (Дания и кто-то из группы B), сыграют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Украина U-19 – Италия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне

Украина U-19 – Италия U-19
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Трансляция матча В эфире

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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