Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро

В третьем туре молодежного чемпионата Европы среди сборных U-19 Украина встречалась с Италией. Для команды Дмитрия Михайленко этот матч уже не был вопросом жизни и смерти – после двух побед над Хорватией и Сербией украинцы досрочно обеспечили себе место в плей-офф. Но на кону оставалось первое место в группе, престиж и возможность еще раз доказать: эта команда приехала на турнир не просто поучаствовать.

А вот для Италии ситуация была куда нервнее. Перед стартовым свистком мало кто всерьез рассматривал сценарий, при котором один из фаворитов турнира может вообще остаться без полуфинала. Для этого итальянцам нужно было проиграть Украине, а Хорватии – уверенно обыграть Сербию. Комбинация выглядела почти фантастической. Но футбол иногда любит писать сюжеты, в которые до матча не верит почти никто.

Италия начала именно так, как и должна была начинать команда, которой нужна победа. С первых минут итальянцы забрали мяч под контроль, прижали Украину к штрафной и начали методично искать слабые места в обороне соперника. Украинцы, вышедшие на матч с заметными изменениями в составе, больше работали без мяча, терпели и старались не дать сопернику разбежаться.

Давление Италии быстро превратилось в моменты. У ворот Марченко было горячо, мяч после одного из эпизодов угодил в перекладину, и казалось, что гол итальянцев – лишь вопрос времени. Но Украина выдержала стартовый натиск, не развалилась и дождалась своего шанса.

А потом случилась магия.

Оличенко получил мяч, будто на секунду выключил вокруг себя всех защитников Италии, накрутил соперников в стиле Месси, протащил мяч сквозь оборону и техничным ударом отправил его в девятку. Это был не просто гол – это был футбольный удар по самолюбию фаворита. Италия давила, Италия атаковала, Италия владела инициативой, но первой ударила Украина.

После пропущенного мяча итальянцы еще сильнее пошли вперед. Они продолжали доминировать, много били, нагружали штрафную, пытались раскачать украинскую оборону через фланги и навесы. Но в этом давлении было слишком мало фантазии. Италия выглядела мощно, но однобоко. Украина читала эти атаки, как открытую книгу: закрывала зоны, встречала удары, выносила мячи и не позволяла сопернику превратить статистическое преимущество в реальную катастрофу.

Да, у Италии в итоге было почти 30 ударов. Да, большую часть матча украинцам пришлось провести в обороне. Но если убрать цифры и оставить только настоящую остроту, то моментов у итальянцев было не так много. А когда они все-таки добирались до убойных позиций, на пути вставал Марченко.

Голкипер Украины провел матч, который можно смело записывать в отдельную главу этого турнира. Он ловил кураж, реагировал на сложные удары, тащил команду в самые горячие минуты и постепенно превращал итальянскую нервозность в отчаяние. Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее Италия понимала: просто давить уже недостаточно.

Параллельно настоящая драма разворачивалась в другом матче группы. Хорватия громила Сербию 3:0, и невероятный сценарий становился все более реальным. Италия, которая перед туром еще думала о борьбе за более удобную сетку, внезапно оказалась на краю пропасти. Каждый удар по воротам Украины был уже не просто попыткой сравнять счет – это была попытка спасти весь турнир.

Но Украина выстояла.

Финальный свисток зафиксировал победу команды Михайленко и один из самых громких результатов группового этапа. Украина не просто обыграла Италию – она выбила ее с молодежного Евро. Фаворит турнира остался за бортом плей-офф, а украинская команда завершила группу с тремя победами и железным характером.

Теперь в полуфинале Украина сыграет против Германии. В другой паре Хорватия встретится с Испанией. А Италия едет домой после матча, в котором имела огромное преимущество по ударам, но так и не нашла ответа на украинскую дисциплину, кураж Марченко и один шедевр от Оличенко.

Чемпионат Европы 2026. 3-й тур

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Оличенко, 30.

Предупреждение: Оличенко, 15, Шерстюк, 33, Люсин, 35.

Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь, Малов, Сорока, Плиш (Игнатков, 46), Губенко (Глют, 46), Люсин (Калюжный, 46), Оличенко, Попов (Богданов, 82)

Запасные: Домчак, Калюжный, Богданов, Сикут, Игнатков, Каменский, Милокост, Глют, Стрильчук

Италия U-19: Пессина, Нардин, Натали, Верде, Марелло, Виафе, Сала, Мантини (Москони, 46), Колетта, Идриссу, Элимогале

Запасные: Арена, Ваннучки, Де Паоли, Кокки, Комотто, Либерали, Москони, Риццо, Иделе

Стадион: Нентпорт Стэдиум (Бангор)

Арбитр: Бенце Чонка (Венгрия)