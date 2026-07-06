МИХАЙЛЕНКО: «При забитом голе действия Оличенко были фантастическими»

Сборная Украины U-19 победила Италию U-19 (1:0) в третьем туре чемпионата Европы 2026 U-19.

После игры послематчевое интервью дал главный тренер украинской команды Дмитрий Михайленко.

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– Произошло историческое событие – три победы подряд.

– Такого раньше не было? Тогда вдвойне приятнее. Было очень тяжело. Мы понимали, что Италия не может проигрывать, это может поставить под сомнение ее выход из группы. Мы решали задачу ротации, чтобы дать немного отдохнуть игрокам, на которых легла нагрузка в первых двух играх. Мне кажется, сопернику казалось, что они будут доминировать. Действительно, возможно, они могли забивать первыми. Но получилось иначе, это футбол. Мы выдержали стартовый натиск, потом вошли в игру и довольно хорошо играли с мячом. Да, нам хотелось бы создавать больше. К сожалению, это не получалось.

Во втором тайме мы много времени провели в защите. Если быть откровенными, соперник очень много бил по нашим воротам, было много кроссов. Но если анализировать удары, то действительно опасных моментов было максимум два. Так же, как и у нас. Ребята – просто красавчики. Тяжело защищаться, когда такое давление, много кроссов, 13 корнеров. Но мы справились, мы готовились к этому. Мы знали, что будет тяжело, но нужно быть внимательными и терпеть.

– Оличенко шедевр сделал?

– Вообще атака классная была. Атака была через центр, спокойно продвинули мяч. У Оличенко действия действительно были фантастическими. Я думаю, он долго будет помнить этот гол. Хотел бы отметить в целом нашу команду, потому что мы играли с мячом, владение 50 на 50. Мы понимали, что нам тяжело бороться с ними – нужно играть с мячом, нужно держать мяч. И мне кажется, это у нас получалось. К сожалению, в третьей зоне были определенные проблемы, но все равно ребята – молодцы, делали именно то, что мы просили.

– После матча представитель сборной Италии зашел в вашу раздевалку.

– Так было, кстати, и на предыдущем Евро. Точно так же мы тогда их обыграли, 3:2, и вышли из группы. Тогда мы были в тяжелом положении, нам нужна была победа. Сейчас я очень удивлен, что Италия вылетела, но се ля ви, таков футбол. Молодцы, что нашли силы поздравить нас. Поблагодарили за игру, сказали, что они всегда поддерживают нас, имеется в виду в нашей войне. Всегда приятно это слышать, поэтому большая благодарность итальянскому руководству.

– Впервые сыграли на ноль на этом чемпионате Европы. Это достижение?

– Это достижение. Действительно, нечасто такое может быть, когда 30 ударов по твоим воротам и ты играешь на ноль. Это прежде всего заслуга вратаря, который классно отыграл. Ден молодец, это еще раз говорит о том, что у нас классный коллектив. Тот же Оличенко забил мяч. Может, он был не очень доволен, что у него не было ни минуты. Но мы общались, говорили, что у всех будут минуты, у всех будет время, нужно просто быть готовыми к этому вызову. И ребята были готовы, мы всеми довольны.

ВИДЕО. Комментарии тренера и игроков после матча

Видеообзор матча

Комментарий главного тренера Дмитрия Михайленко