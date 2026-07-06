ФОТО. Эмоции игроков Украины U-19 после победного матча против Италии

Сборная Украины U-19 удачно провела групповой этап чемпионата Европы 2026 U-19, одержав три победы в трех матчах.

5 июля в Бангоре команда Дмитрия Михайленко в поединке 3-го тура обыграла Италию U-19 со счетом 1:0.

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Победный мяч на 30-й минуте забил Богдан Оличенко, эффектно пройдя нескольких соперников. Это поражение оставило итальянскую команду без путевки в полуфинал.

Украинская сборная завершила групповой этап с максимальным результатом – 9 очками, уверенно заняв первое место в квартете B. До этого сине-желтые победили Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).

🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)

В полуфинале, который состоится 8 июля, Украина сыграет с Германией, а Испания поспорит за выход в финал с Хорватией. Решающий матч турнира пройдет 11 июля.

🔹 Евро-2026 U-19. Группа B

3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)

Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0

Гол: Богдан Оличенко, 30

Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь (к), Малов, Сорока, Плиш (Игнатков, 46), Губенко (Глют, 46), Люсин (Калюжный, 46), Оличенко (Сикут, 61), Попов (Богданов, 82).

Запас: Домчак, Каменский, Милокост, Стрильчук. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.

Италия U-19: Пессина, Марелло, Верде, Натали, Нардин (Комотто, 90+1), Мантини (Москони, 46), Сала (к), Виафе, Элимогале (Арена, 68), Иддриссу, Колетта (Иделе, 90+1).

Запас: Ваннуччи, Коччи, Де Паоли, Либерали, Риццо. Главный тренер: Альберто Боллини.

Арбитр: Бенце Чонка (Венгрия)

Предупреждения: Шерстюк, 34, Люсин, 35 – Колетта, 83

Результаты матчей

1-й тур. 29.06.2026

18:00. Италия – Сербия – 2:0

– Сербия – 2:0 22:00. Хорватия – Украина – 1:3

2-й тур. 02.07.2026

16:00. Хорватия – Италия – 0:0

20:00. Сербия – Украина – 1:2

3-й тур. 05.07.2026

18:00. Сербия – Хорватия – 0:3

– 0:3 18:00. Украина – Италия – 1:0

Видео гола и обзор матча

ФОТО Эмоции игроков Украины U-19 после победного матча против Италии