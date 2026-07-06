ФОТО. Эмоции игроков Украины U-19 после победного матча против Италии
Сине-желтые выиграли все три поединка группового раунда Евро-2026 U-19
Сборная Украины U-19 удачно провела групповой этап чемпионата Европы 2026 U-19, одержав три победы в трех матчах.
5 июля в Бангоре команда Дмитрия Михайленко в поединке 3-го тура обыграла Италию U-19 со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победный мяч на 30-й минуте забил Богдан Оличенко, эффектно пройдя нескольких соперников. Это поражение оставило итальянскую команду без путевки в полуфинал.
Украинская сборная завершила групповой этап с максимальным результатом – 9 очками, уверенно заняв первое место в квартете B. До этого сине-желтые победили Хорватию (3:1) и Сербию (2:1).
🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)
🔹 Группа B: Украина (9 очков), Хорватия (4), Италия (4), Сербия (0)
В полуфинале, который состоится 8 июля, Украина сыграет с Германией, а Испания поспорит за выход в финал с Хорватией. Решающий матч турнира пройдет 11 июля.
🔹 Евро-2026 U-19. Группа B
3-й тур, 5 июля 2026. Бангор (Уэльс)
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0
Гол: Богдан Оличенко, 30
Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь (к), Малов, Сорока, Плиш (Игнатков, 46), Губенко (Глют, 46), Люсин (Калюжный, 46), Оличенко (Сикут, 61), Попов (Богданов, 82).
Запас: Домчак, Каменский, Милокост, Стрильчук. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.
Италия U-19: Пессина, Марелло, Верде, Натали, Нардин (Комотто, 90+1), Мантини (Москони, 46), Сала (к), Виафе, Элимогале (Арена, 68), Иддриссу, Колетта (Иделе, 90+1).
Запас: Ваннуччи, Коччи, Де Паоли, Либерали, Риццо. Главный тренер: Альберто Боллини.
Арбитр: Бенце Чонка (Венгрия)
Предупреждения: Шерстюк, 34, Люсин, 35 – Колетта, 83
Результаты матчей
1-й тур. 29.06.2026
- 18:00. Италия – Сербия – 2:0
- 22:00. Хорватия – Украина – 1:3
2-й тур. 02.07.2026
- 16:00. Хорватия – Италия – 0:0
- 20:00. Сербия – Украина – 1:2
3-й тур. 05.07.2026
- 18:00. Сербия – Хорватия – 0:3
- 18:00. Украина – Италия – 1:0
Видео гола и обзор матча
ФОТО Эмоции игроков Украины U-19 после победного матча против Италии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026
Дисциплинарный комитет использовал свои полномочия, чтобы превратить санкцию в условное наказание