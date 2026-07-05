Молодежные турниры05 июля 2026, 18:39 | Обновлено 05 июля 2026, 18:41
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ВИДЕО. Украина U-19 вышла вперед. Оличенко совершил слалом и забил Италии
Сине-желтые забили гол на 30-й минуте матча 3-го тура Евро-2026 U-19
05 июля 2026, 18:39 | Обновлено 05 июля 2026, 18:41
1123
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление в Уэльсе на Евро-2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре встречаются Украина U-19 и Италия U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украина досрочно обеспечила выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
Сине-желтые вышли вперед на 30-й минуте. Богдан Оличенко совершил слалом с финтами и забил итальянцам (1:0).
ГОЛ! 1:0. Богдан Оличенко, 30 мин
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