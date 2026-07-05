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05 июля 2026, 17:10 | Обновлено 05 июля 2026, 18:09
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0

Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Италии U-19

5 июля в 18:00 пройдет поединок 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

05 июля 2026, 17:10 | Обновлено 05 июля 2026, 18:09
787
0
Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Италии U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на матч Евро-2026 U-19.

5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Украина U-19 и Италия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а во втором туре подопечные Дмитрия Михайленко переиграли Сербию (2:1),

Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).

Украина досрочно обеспечила себе выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.

Для того, чтобы занять первое место в группе, сине-желтым достаточно достичь ничьей в матче против итальянцев.

Стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Италии U-19

Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь, Малов, Сорока, Плиш, Губенко, Люсин, Оличенко, Попов

Запас: Домчак, Калюжный, Богданов, Сикут, Игнатков, Каменский, Милокост, Глют, Стрильчук

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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