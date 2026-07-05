Назван стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Италии U-19
5 июля в 18:00 пройдет поединок 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
Назван стартовый состав сборной Украины U-19 на матч Евро-2026 U-19.
5 июля в 18:00 в матче 3-го тура в Бангоре на Bangor City Stadium встречаются Украина U-19 и Италия U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
В первом туре Украина обыграла Хорватию (3:1), а во втором туре подопечные Дмитрия Михайленко переиграли Сербию (2:1),
Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0).
Украина досрочно обеспечила себе выход в полуфинал и получила путевку на ЧМ-2027 U-20.
Для того, чтобы занять первое место в группе, сине-желтым достаточно достичь ничьей в матче против итальянцев.
Стартовый состав Украины U-19 на матч Евро-2026 против Италии U-19
Украина U-19: Марченко, Кокодиняк, Шерстюк, Дигтярь, Малов, Сорока, Плиш, Губенко, Люсин, Оличенко, Попов
Запас: Домчак, Калюжный, Богданов, Сикут, Игнатков, Каменский, Милокост, Глют, Стрильчук
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