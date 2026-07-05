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Евро U19
УКРАИНА U19
05.07.2026 18:00 - : -
Италия U19
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Чемпионат Европы
05 июля 2026, 12:15 | Обновлено 05 июля 2026, 12:16
134
0

Украина U-19 – Италия U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Европы U-19

05 июля 2026, 12:15 | Обновлено 05 июля 2026, 12:16
134
0
Украина U-19 – Италия U-19. Текстовая трансляция матча
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В третьем туре группового этапа Евро U-19 сборная Украины сыграет против Италии U-19. Начало встречи – в 18:00.

Украина подходит к этому матчу уже с билетом в полуфинал. Команда Михайленко мощно прошла два первых испытания, обыграв Хорватию и Сербию, и досрочно решила главную задачу группового этапа. Но статус полуфиналиста – это не повод сбавлять обороты. Наоборот, теперь у украинцев есть шанс выйти на поле свободнее, увереннее и еще раз доказать, что этот успех не был случайностью.

Италия пока находится одной ногой в полуфинале, но формально свою задачу еще не закрыла. Чтобы гарантировать себе место в плей-офф, итальянцам достаточно не проиграть Украине. Однако вряд ли команда такого уровня будет выходить на поле с мыслью просто удержать ничью. Италия – это качество, дисциплина и амбиции, а значит, соперник наверняка будет играть не только за результат, но и за первое место в группе.

Тем более цена этого первого места очень серьезная. Победитель группы в полуфинале сыграет с Германией, а вот вторую команду ждет встреча с сумасшедшей Испанией, которая уже успела громко заявить о себе, разбив тех же немцев со счетом 4:0. Поэтому матч Украины и Италии – это не просто формальность последнего тура, а битва за более удобную дорогу к финалу.

Украина уже сделала большое дело, но теперь может сделать его еще громче. Италия же будет пытаться избежать лишнего риска и подтвердить свой высокий класс. Нас ждет матч, в котором турнирная математика смешается с характером, амбициями и настоящим футболом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-19 – Италия U-19, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА U19
5 июля 2026 -
18:00
Италия U19
Тотал матча больше (2.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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