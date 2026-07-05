Сербия U-19 – Хорватия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

5 июля в 18:00 состоится матч 3-го тура группы В между командами Сербии U-19 и Хорватии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 3-м туре 5 июля в 18:00 одновременно сыграют: Украина U-19 – Италия U-19, Сербия U-19 – Хорватия U-19.

В первом туре 29 июня сборная Украины U-19 обыграла команду Хорватии U-19 (3:1), а Италия U-19 нанесла поражение Сербии U-19 (2:0).

Во втором туре 2 июля Украина U-19 переиграла Сербию U-19 (2:1), а Хорватия U-19 и Италия U-19 сыграли вничью (0:0).

Украинская команда досрочно гарантировала себе место в полуфинале ЧЕ U-19 и участие в ЧМ U-20, а на второе место претендуют Италия и Хорватия.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

5 июля 2026. 18:00. Сербия U-19 – Хорватия U-19

Инфографика