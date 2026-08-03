Игорь Костюк выступил против тренера украинской сборной
Михайленко рассказал, почему «Динамо» не отпустило Редушко
Дмитрий Михайленко рассказал, почему «Динамо» не отпустило Богдана Редушко на юношеский чемпионат Европы 2026 года.
«Я не очень рассчитывал, что его отпустят. У нас были большие сомнения. Поскольку это не даты ФИФА, я понимаю ситуацию главного тренера «Динамо» Игоря Костюка.
Еще за месяц мы уже понимали, что будет трудно. У нас была беседа и с Игорем Михайловичем Суркисом, и с Игорем Костюком. Они сказали: «Да, мы хотим, чтобы он поехал, мы поможем», но стопроцентных обещаний не было. Они предупреждали: «Посмотрим, как сложится ситуация с Кабаевым, с Ярмоленко». Потом Игорь Костюк говорил: «Я отпущу его, без вопросов, поедет».
Но там возникла определённая ситуация с травмированным Кабаевым. К сожалению, Кабаев не успел восстановиться, да и Ярмоленко на тот момент не был полностью готов. Поэтому Костюк потом говорит: «Я не могу, у меня всего пара вингеров осталось. Богдан у меня будет играть».
Я ответил, что всё понимаю. Это совершенно нормальная ситуация. Сербы, например, вообще очень сильно пострадали из-за того, что их команды начинают выступления на ранних этапах еврокубков. И это часть наших проблем, когда матчи проходят не в официальные даты ФИФА.
Редушко должен продвигаться дальше с клубом, должен набираться опыта. Мне кажется, к этому нужно относиться очень спокойно. Богдан играет, Богдан сейчас – ключевой игрок. В любом случае, игра в еврокубках пойдет ему на пользу. Даже если сравнивать с тем, как если бы он уехал к нам. Интересы клуба – на первом месте. Я здесь никого не оправдываю, просто констатирую факт», – сказал Михайленко.
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