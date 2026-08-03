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  4. Игорь Костюк выступил против тренера украинской сборной
Сборная УКРАИНЫ
03 августа 2026, 02:32 |
268
0

Игорь Костюк выступил против тренера украинской сборной

Михайленко рассказал, почему «Динамо» не отпустило Редушко

03 августа 2026, 02:32 |
268
0
Игорь Костюк выступил против тренера украинской сборной
УАФ. Дмитрий Михайленко
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Дмитрий Михайленко рассказал, почему «Динамо» не отпустило Богдана Редушко на юношеский чемпионат Европы 2026 года.

«Я не очень рассчитывал, что его отпустят. У нас были большие сомнения. Поскольку это не даты ФИФА, я понимаю ситуацию главного тренера «Динамо» Игоря Костюка.

Еще за месяц мы уже понимали, что будет трудно. У нас была беседа и с Игорем Михайловичем Суркисом, и с Игорем Костюком. Они сказали: «Да, мы хотим, чтобы он поехал, мы поможем», но стопроцентных обещаний не было. Они предупреждали: «Посмотрим, как сложится ситуация с Кабаевым, с Ярмоленко». Потом Игорь Костюк говорил: «Я отпущу его, без вопросов, поедет».

Но там возникла определённая ситуация с травмированным Кабаевым. К сожалению, Кабаев не успел восстановиться, да и Ярмоленко на тот момент не был полностью готов. Поэтому Костюк потом говорит: «Я не могу, у меня всего пара вингеров осталось. Богдан у меня будет играть».

Я ответил, что всё понимаю. Это совершенно нормальная ситуация. Сербы, например, вообще очень сильно пострадали из-за того, что их команды начинают выступления на ранних этапах еврокубков. И это часть наших проблем, когда матчи проходят не в официальные даты ФИФА.

Редушко должен продвигаться дальше с клубом, должен набираться опыта. Мне кажется, к этому нужно относиться очень спокойно. Богдан играет, Богдан сейчас – ключевой игрок. В любом случае, игра в еврокубках пойдет ему на пользу. Даже если сравнивать с тем, как если бы он уехал к нам. Интересы клуба – на первом месте. Я здесь никого не оправдываю, просто констатирую факт», – сказал Михайленко.

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Динамо Киев Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 Игорь Костюк сборная Украины по футболу U-19 Богдан Редушко
Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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