Украина. Премьер лига08 июля 2026, 08:36 |
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Динамо определилось с игроком, который заменит Ярмоленко
Богдан Редушко будет играть в еврокубках
08 июля 2026, 08:36 |
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Киевское «Динамо» определилось с заменой легендарного вингера Андрея Ярмоленко.
Как отмечает источник, эту позицию в матчах еврокубков займет 19-летний воспитанник клуба Богдан Редушко.
В прошлом сезоне Редушко провел в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.
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Комментарии 4
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Волошин грає на позиції Ярмоленка. І так це всім добре відомо. Редушко грає зліва. Навіть не знаю скільки разів автор матеріалу бачив Редушка на позиції Ярмоленка. Я жодного.
Показать Скрыть 2 ответа
Не правда Ольховый он скрытый вингер
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