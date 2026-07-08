Динамо определилось с игроком, который заменит Ярмоленко

Киевское «Динамо» определилось с заменой легендарного вингера Андрея Ярмоленко.

Как отмечает источник, эту позицию в матчах еврокубков займет 19-летний воспитанник клуба Богдан Редушко.

В прошлом сезоне Редушко провел в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.