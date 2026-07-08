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  4. Динамо определилось с игроком, который заменит Ярмоленко
Украина. Премьер лига
08 июля 2026, 08:36 |
7055
4

Динамо определилось с игроком, который заменит Ярмоленко

Богдан Редушко будет играть в еврокубках

08 июля 2026, 08:36 |
7055
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Динамо определилось с игроком, который заменит Ярмоленко
ФК Динамо. Богдан Редушко
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Киевское «Динамо» определилось с заменой легендарного вингера Андрея Ярмоленко.

Как отмечает источник, эту позицию в матчах еврокубков займет 19-летний воспитанник клуба Богдан Редушко.

В прошлом сезоне Редушко провел в чемпионате Украины по футболу 13 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.

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Богдан Редушко Андрей Ярмоленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Комментарии 4
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Волошин грає на позиції Ярмоленка. І так це всім добре відомо. Редушко грає зліва. Навіть не знаю скільки разів автор матеріалу бачив Редушка на позиції Ярмоленка. Я жодного.
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Не правда Ольховый он скрытый вингер
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