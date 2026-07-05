Динамо решило совершить еще один трансфер после прихода Мунгенге

Киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Как отмечает ТаТоТаке, столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки в связи с предстоящим уходом легенды клуба, украинца Андрея Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.