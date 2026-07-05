Динамо решило совершить еще один трансфер после прихода Мунгенге
Киевляне хотят усилить команду правым вингером
Киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен».
Как отмечает ТаТоТаке, столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки в связи с предстоящим уходом легенды клуба, украинца Андрея Ярмоленко.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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