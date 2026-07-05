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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 21:22 |
2735
3

Динамо решило совершить еще один трансфер после прихода Мунгенге

Киевляне хотят усилить команду правым вингером

05 июля 2026, 21:22 |
2735
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Динамо решило совершить еще один трансфер после прихода Мунгенге
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из киевского французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Как отмечает ТаТоТаке, столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки в связи с предстоящим уходом легенды клуба, украинца Андрея Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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