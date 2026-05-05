  4. Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
05 мая 2026, 08:15 |
Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевлян доверяет Костюку

ФК Динамо. Игорь Костюк

Бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что именно он должен тренировать команду в следующем сезоне.

Однако, по информации источника, окончательное решение будет принимать нынешний президент Игорь Суркис, который ранее скептически относился к его назначению.

Отмечается, что Костюк принимает ключевые решения по кадровым вопросам. Например, по его инициативе продлили контракты с Тымчиком и Кабаевым. На сборы, согласно предварительным планам, повезут много арендованной молодежи.

Дмитрий Олийченко Источник: Инсайды от Пасичныка
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Тренер – об эмоциональной реакции во время «Классического»

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Он лучше, чем Андрей Шевченко»
Челси принял решение по Мудрику. Известна сумма трансфера
Арда ТУРАН: «Каждый тренер мечтает иметь такого футболиста»
Кто бы сомневался что выбрали самый дешевый вариант ...  Суркисы уже давно просто выбирают все "подешевле" ... продадут даже если игрока за 30 лямов - ХРЕН ВАМ а не что-то клубу купить ... не, бизнесу жопа, жируют на клубные (впечатление именно такое) 
У Суркіса нема грошей на інші варіанти, а тому і інших варіантів нема.
А що ж то за джерело, таке, яке стояло між Суркісами і слухало, хто, як і кому довіряє?
Это до следующих про@бов в Европе. Ну а дальше все по шаблону)
до зимы.. с шавковским тоже самое было
А что вы хотели? Шубные и до войны жлобились вкладывать в клуб, а то сейчас они вам раскошелятся, пригласив +/- нормального тренера. Про легионеров и речи не может идти.
Кто то футбольных мигрантов заводит и радуется продажам так как будто идет % в карман)))).
Кто то занимается воспитанием своей молодежи с возможностью продажи в другие клубы, а также пополняя сборную новыми игроками.
Костюк как раз тренер который знает молодых игроков, глупо было его менять он принял команду 4 месяца назад.
Понятно что ожидаемо будут проигрыши. Но и требования и ожидания от этой команды также, потому что это Динамо. 
Очередной плевок в адрес Костюка и Динамо. Видимо в спорт уа не терпится похоронить клуб побыстрее и внести полный разлад в команду
Колись суркіс-старший вже прмймав доленосне рішення про звільнення(вигнання) старшого тренера Фоменка, тепер йому знову захотілося показати свою опезешну риганальну мудрість...Ну-ну..пацієнт-то, чито пак, ДК їхніми братськими зцсиллями вже давно труп, а вони ще рулюють і чим, питається?
04 листопада 2025, 11:27 |
Суркіс визначився з майбутнім
Шовковського на чолі Динамо
Президент київського клубу не
збирається звільняти наставника, якому довіряєhttps://sport.ua/uk/news/812425-surkis-viznachivsya-z-maybutni
m-shovkovskogo-na-choli-dinamo
Я вчора побачив в цій команді, машину лобановського 99 року, яка вже от-от скоро скоро заведеться і понесеться рвати Європу. Треба тільки трішки потеріти
Прекрасная новость …. «Вершины еврокубкив ще впереди»
костюк наше все
продление контрактов с Тымчиком и Кабаевым это конечно явный тупняк.
ну и в целом Динамо Костюка это шаг назад по сравнению с Динамо Шовковского. Яркая игра Пономаренко несколько маскирует динамику, но она негативная. 
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
