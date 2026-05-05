Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне

Бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что именно он должен тренировать команду в следующем сезоне.

Однако, по информации источника, окончательное решение будет принимать нынешний президент Игорь Суркис, который ранее скептически относился к его назначению.

Отмечается, что Костюк принимает ключевые решения по кадровым вопросам. Например, по его инициативе продлили контракты с Тымчиком и Кабаевым. На сборы, согласно предварительным планам, повезут много арендованной молодежи.