Григорий Суркис решил, кто будет тренировать Динамо в следующем сезоне
Бывший президент киевлян доверяет Костюку
Бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что именно он должен тренировать команду в следующем сезоне.
Однако, по информации источника, окончательное решение будет принимать нынешний президент Игорь Суркис, который ранее скептически относился к его назначению.
Отмечается, что Костюк принимает ключевые решения по кадровым вопросам. Например, по его инициативе продлили контракты с Тымчиком и Кабаевым. На сборы, согласно предварительным планам, повезут много арендованной молодежи.
Кто то занимается воспитанием своей молодежи с возможностью продажи в другие клубы, а также пополняя сборную новыми игроками.
Костюк как раз тренер который знает молодых игроков, глупо было его менять он принял команду 4 месяца назад.
Понятно что ожидаемо будут проигрыши. Но и требования и ожидания от этой команды также, потому что это Динамо.
ну и в целом Динамо Костюка это шаг назад по сравнению с Динамо Шовковского. Яркая игра Пономаренко несколько маскирует динамику, но она негативная.