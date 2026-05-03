Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 20:37 | Обновлено 03 мая 2026, 20:38
2126
0

Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера

Тренер недоволен действиями защитников

03 мая 2026, 20:37 | Обновлено 03 мая 2026, 20:38
2126
0
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк остался недоволен игрой центральных защитников в матче с «Шахтером» (1:2).

– Как оцените игру ваших центральных защитников в эпизодах, когда «Шахтер» забивал свои голы?

– Здесь я бы больше говорил о втором голе, когда Траоре выполнял навес. Наши центральные защитники его блокировали, но на добивании вторым темпом мы не успевали.

Из этой зоны нам забили и первый мяч, и во втором случае – тоже, после подбора. Это недостаток концентрации внимания, нужно дорабатывать в таких ситуациях и работать над этим компонентом на тренировках.

По теме:
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Траоре стал 5-м африканцем, забившим победный гол в Классическом в УПЛ
Тренер Металлиста 1925 раскритиковал арбитра за матч УПЛ: «Игра рукой»
Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03 мая 2026, 07:52 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»

Известный тренер оценил шансы «Динамо» попасть в тройку призеров

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03 мая 2026, 15:30 27
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Принципиальное противостояние в Киеве

Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03.05.2026, 06:55
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03.05.2026, 03:32
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 03.05.2026, 20:29
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 1
Бокс
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 3
Бокс
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
02.05.2026, 10:14 1
Футбол
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем