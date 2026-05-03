Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк остался недоволен игрой центральных защитников в матче с «Шахтером» (1:2).

– Как оцените игру ваших центральных защитников в эпизодах, когда «Шахтер» забивал свои голы?

– Здесь я бы больше говорил о втором голе, когда Траоре выполнял навес. Наши центральные защитники его блокировали, но на добивании вторым темпом мы не успевали.

Из этой зоны нам забили и первый мяч, и во втором случае – тоже, после подбора. Это недостаток концентрации внимания, нужно дорабатывать в таких ситуациях и работать над этим компонентом на тренировках.